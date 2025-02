Wichtige Siege für Mennrath und Viersen

Mennrath holte drei wichtige Punkte. – Foto: Sascha Hohnen

Einen enorm wichtigen Erfolg feierte am Freitagabend der SC Victoria Mennrath unter Flutlicht gegen die VSF Amern. Durch den 1:0-Heimsieg stellte die Mannschaft von Trainer Simon Netten den Kontakt an die Nichtabstiegsplätze wieder her. Nur einen Punkt trennt Mennrath nun von Platz 15, der theoretisch zum Klassenverbleib reichen könnte, und der VSF Amern.

Mennrath mit guten Beginn

Fr., 21.02.2025, 20:00 Uhr Victoria Mennrath Mennrath VSF Amern VSF Amern 1 0 Abpfiff + Video „Die Defensivleistung war überragend von uns. Viel haben wir nicht zugelassen. Vorne haben wir es verpasst, das zweite Tor zu machen“, sagte Netten im Anschluss. Für ihn und seine Mannschaft warten nun mit SC Velbert und Kapellen-Erft weitere Gegner auf Augenhöhe, um an den Sieg gegen Amern anzuknüpfen.

Offensiv hatte Mennrath zunächst mehr vom Spiel. Die beste Gelegenheit hatte hier Noah Kubawitz (6. Minute), der mit einem Freistoß aus zentraler Position an Amerns Torwart Dominik Jakobs scheiterte. Fünf Minuten später hatte dann Amern eine gute Gelegenheit: Nach einer Hereingabe von der linken Seite verfehlte Yuta Sakamaki das Tor nur um wenige Zentimeter. Die Szene war zugleich ein Wachrüttler für Amern, das mit drei Siegen in Serie nach Mennrath angereist war. Trotzdem gingen die Gäste im Anschluss in Führung: Per Volleyabnahme traf Vasiko Gogolidze in der 37. Minute zum 1:0. Wenige Minuten zuvor rettete Amern Torhüter Jakobs aus kurzer Distanz gegen Paul Szymanski stark. Chancen gab es auch in der zweiten Halbzeit. Kurz nach der Pause war es dann Mennraths Torwart Mykyta Kriukov, der sich beim Schussversuch von Sakamaki (51.) auszeichnen konnte. Bei Mennrath sorgte auf der linken Seite vor allem Johannes Minkiti immer wieder für Gefahr, der insgesamt mit der auffälligste Akteur des Spiels war. In den Schlussminuten drückte Amern mit aller Macht nach vorne, blieb trotz aller Mühen jedoch glücklos. „Wir haben uns das Ergebnis sicherlich anders vorgestellt und sind zu Beginn nicht gut ins Spiel gekommen. Nach der guten Umschaltsituation und der Chance von Yuta Sakamaki haben wir uns dann stabilisiert. Insgesamt hatte Mennrath in der Häufigkeit die klareren Chancen. Mit dem Nadelstich von Yuta wäre es vielleicht ein anderes Spiel geworden“, sagte Amerns zweiter Trainer Dennis Homann, der selber in der 77. Minute eingewechselt wurde. Viersen mit starker Leistung gegen Born