Wichtige Regionalliga-Verlängerung: Offensivmann bleibt in Aspach

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SG Sonnenhof Großaspach hat eine weitere Vertragsverlängerung zu vermelden. Mit Niklas Pollex hat sich der Dorfklub am heutigen Dienstag auf ein neues Arbeitspapier bis zum 30.06.2027 geeinigt. Der 28-Jährige kam im Sommer 2024 vom SV Fellbach nach Aspach und feierte mit der SG in der abgelaufenen Spielzeit den Doublesieg bestehend aus Oberliga BW Meisterschaft sowie DB Regio-wfv- Pokalsieg. Seitdem bringt es der flexibel einsetzbare Offensivmann wettbewerbsübergreifend auf insgesamt 57 Pflichtspiele, in denen er zehn Tore erzielte und 15 Treffer vorbereitete. In der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit kam Pollex bereits in 17 Partien zum Einsatz und steuerte dabei vier Tore sowie zwei Assists bei.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber „Ich kenne Niklas nun schon seit einigen Jahren und er hat hier in seiner Zeit bei der SG nochmal einen großen Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung nach vorne gemacht. Er stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und seine Variabilität gibt uns im Offensivbereich viele Möglichkeiten, weshalb wir sehr froh sind, den gemeinsamen Weg hier fortzusetzen. Er ist ein extrem bodenständiger Junge, dessen Charaktereigenschaften hier alle sehr schätzen und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir an und mit ihm noch viel Freude haben werden.“

Niklas Pollex „Ich weiß genau, was ich an der SG habe und freue mich daher umso mehr, weiterhin für diesen Verein auf dem Platz zu stehen und alles reinzuwerfen. Der Verein, das ganze Team sowie das Umfeld geben mir unheimlich viel. Wir verfügen als Mannschaft über großes Potenzial, wollen weiter hungrig sein und hierfür möchte ich auch in Zukunft meinen Teil dazu beitragen.“