Wichtige Punkteteilung

Die erste Hälfte im Müller-Sportpark ist schnell erzählt: Langenau hatte mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch kaum gefährliche Aktionen entwickeln. Unsere Mannschaft stand defensiv sicher und ließ die Angriffe der Gäste frühzeitig verpuffen. Lediglich nach Eckbällen auf beiden Seiten wurde es hin und wieder gefährlich. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Zuschauer an diesem herrlichen April-Sonntag endlich für ihr Kommen belohnt: Es entwickelte sich ein deutlich lebhafteres Spiel. Direkt nach der Pause hatte Marco Wind die erste große Chance im Eins-gegen-Eins, scheiterte jedoch am gegnerischen Torhüter. In der 52. Minute fiel schließlich das erste Tor – leider auf der falschen Seite: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Langaus Stürmer Dewein blitzschnell um, zündete den Turbo und schloss eiskalt zum 0:1 ab.

Wie schon in den vergangenen Wochen bewies unsere Mannschaft große Moral. Nur zehn Minuten später verlängerte Marco Wind einen langen Ball von Dennis Strobel perfekt in den Lauf von Florian Holoch, der aus 16 Metern zum verdienten 1:1 einschoss.