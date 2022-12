Wichtige Punkte zum Hinrundenabschluss

Am vergangenen Samstag reisten wir zur Reserve der SG Friedersdorf. Im Nachholespiel des 10. Spieltages mussten wir zum Abschluss der Hinrunde noch ein letztes Mal um Punkte kämpfen.

Die Vorzeichen waren alles andere als rosig. Der Ausfall mehrerer Spieler und der über Nacht einsetzende Schneefall drückten die Hoffnung auf einen fußballerischen Leckerbissen. Nach dem durchaus ernüchterndem 0:0 aus der Vorwoche gegen die blau gelben aus Hosena hieß es den Kampf annehmen und sich auf das Geläuf schnell einzustellen.

Pünktlich um 13 Uhr pfiff Schiedsrichter Stan Seliger die Partie an. Von Beginn an versuchten sich beide Teams auf die Situation einzustellen und agierten zu nächst sehr vorsichtig. Nach kurzer Abtastphase ergriffen wir die Initiative und erspielten uns im Anschluss die eine oder andere Halbchance. Die dickste Möglichkeit in Halbzeit 1 dann durch M. Berndt der nach feinem Pass von S. Rodrigues da Silva allein vor dem Torwart der Friedersdorfer auftauchte. Mit einer guten Fußabwehr konnte dieser unsere Führung verhindern. Die Heimelf versuchte mit langen Bällen auf ihre Stürmer, unsere Abwehr um Schulz, Edinger, Krone und da Silva in Verlegenheit zu bringen. Doch im Verbund hielten wir die null.

In der 2. Halbzeit starteten die Friedersdorfer wie die Feuerwehr und kamen besonders in den ersten 10 Minuten zu Strafraumszenen ohne jedoch einen gefährlichen Abschluss zu suchen. Und so war es der beste Spielzug des Tages der in der 65. Minute zum 1:0 für den SFC endete. Rachwani, Berndt, Stecklina und wieder Berndt hebelten mit 2 schnell gespielten Doppelpässen die komplette Abwehr der Heimelf aus und sorgten dafür dass wieder M. Berndt alleine vor dem Keeper auftauchte. Diesmal ließ er sich die Chance nicht nehmen und vollendete ins kurze Eck. In Minute 74 dann der Schlusspunkt als M. Rachwani den Ball gefühlvoll ins lange Eck legte. Ob der Versuch als Flanke geplant war, dazu machte der Torschütze keine Angaben.