Wichtige Punkte im Abstiegskampf: Dornach besiegt Freilassing Landesliga Südost von Guido Verstegen · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Dornach feierte einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. – Foto: Sven Leifer

Der SV Dornach feiert einen wichtigen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase nach einem späten Ausgleichstor.

Nach drei Spielen ohne Sieg haben die Landesliga-Fußballer des SV Dornach mit dem 3:1 beim ESV Freilassing drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen die Dornen mit viel Power aus der Kabine, verloren dann kurzzeitig den Faden und schlugen nach dem späten Ausgleichstor der Gastgeber noch einmal entscheidend zurück. Als es in die Crunchtime ging, waren die Gäste widerstandsfähiger und im Abschluss konsequenter. Seine beste Phase vor der Pause krönte der Aufsteiger mit dem Führungstreffer durch Junes Amdouni, der für den angeschlagenen Fabian Aicher von Beginn an auf dem Platz stand. Der Neuzugang hatte nach einem schönen Pass in die Tiefe nur noch die Freilassinger Georg Wieser und Thomas Unterhuber vor sich, schob den Ball dem Verteidiger durch die Beine und war vor dem Torhüter dann die Ruhe selbst (37.).