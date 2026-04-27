Wichtige Punkte im Abstiegskampf

– Foto: FC Empor Weimar 06

FC Empor Weimar 06 erwischte im wichtigen Spiel im Abstiegskampf einen perfekten Start und ging bereits in der 2. Minute durch einen kuriosen Treffer von Max Hertel in Führung. Nach einem Fehler des gegnerischen Keepers landete der Ball im Netz – besser konnte die Partie kaum beginnen. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt, denn nur eine Minute später fiel bereits der Ausgleich zum 1:1. Eine besondere Situation gab es bereits vor dem Spiel: Unser Torhüter Patte Patrick Naumann hatte sich im Training verletzt, sodass kurzfristig Maximilian Geyer zwischen den Pfosten einsprang und seine Aufgabe souverän meisterte. Wir ließen uns vom frühen Gegentreffer aber nicht beeindrucken und blieben die spielbestimmende Mannschaft. In der 20. Minute wurde der Einsatz belohnt: Marian Domann nutzte eine unglückliche Aktion der Schwarzaer Defensive eiskalt aus und brachte uns erneut in Führung. Auch danach hatten wir das Spiel weitgehend im Griff und erspielten uns mehrere hochkarätige Chancen, verpassten es aber, für klare Verhältnisse zu sorgen. Moritz Trillhoff scheiterte gleich zweimal knapp, weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt.

Nach der Pause verlor das Spiel zunächst etwas an Tempo, doch mit zunehmender Spieldauer übernahmen wir wieder die Kontrolle. Unsere größte Schwäche blieb jedoch die Chancenverwertung. Marian Domann vergab aus kurzer Distanz, Nilo Nils Herrmann setzte den Ball freistehend vorbei und auch Max Hertel konnte per Kopf nicht nachlegen. Wir hätten das Spiel in dieser Phase unbedingt entscheiden müssen. Zusätzlich sorgten strittige Schiedsrichterentscheidungen für Unruhe. Ein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt, und eine weitere Szene führte zu großer Verwirrung, als Schwarza zum vermeintlichen Ausgleich traf. Allerdings war der Ball zuvor klar im Aus. Nach kurzer Absprache mit seinem Assistenten wurde der Treffer zurückgenommen – eine wichtige Entscheidung in dieser intensiven Partie. In der Schlussphase drückte Schwarza im Abstiegskampf nochmals mit aller Kraft, während wir uns auf die Defensive konzentrierten. Dennoch ergaben sich immer wieder Konterchancen, die wir jedoch nicht nutzen konnten. Am Ende steht ein extrem wichtiger, hart erarbeiteter Sieg im Abstiegskampf – mit Leidenschaft, Einsatz und dem nötigen Quäntchen Glück. 💪

Mit diesem wichtigen Erfolg im Rücken richtet sich der Blick nun nach vorne: Am kommenden Spieltag wartet das Derby gegen den Schöndorfer SV