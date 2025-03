wichtige Punkte im Abstiegskampf

Im Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel zeigte FC Viktoria Schaafheim eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche und siegte verdient mit 3:1.

Von Beginn an übte Schaafheim Druck auf die Gäste aus und ging folgerichtig in Führung: Maike Griebel erzielte in der 12. Minute mit einem sehenswerten Fernschuss das 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Joelle Schäfer auf 2:0. In der ersten Halbzeit fand das Spiel größtenteils in der Hälfte der Kasselerinnen statt, die kaum zu Chancen kamen.