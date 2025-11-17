Wichtige Punkte für Oberbruch, zweiter Saisonsieg für den VfR Übach-Palenberg

Schon in der 2. Spielminute bringt Patrick Ajani (Nr.3) den BC Oberbruch mit diesem Kopfball auf die Siegerstraße. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

In der Kreisliga A Heinsberg geht es im Tabellenkeller eng zu. Viererpack von Tim Janes für Würm-Lindern.

Dynamo Erkelenz - SV Scherpenseel-Grotenrath 5:0 (3:0): Starke Erkelenzer Anfangsminuten krönte Armando Nakamura (7.) mit dem 1:0, doch Scherpenseel/Grotenrath spielte gut mit und hatte zwei Möglichkeiten, um zum Ausgleich zu kommen. Die wurden aber vergeben, und Erkelenz kontrollierte in der Folge das Spiel. Thomas Schmidt (17. und 38.) erhöhte zur klaren Pausenführung. Auch im zweiten Durchgang geriet der Erkelenzer Sieg nie in Gefahr. Brendan Schäfer (61.) und Marios-Paraskevus Akrivos (79.) erzielten die weiteren Treffer zum elften Saisonsieg. SV Brachelen - SG Union Würm-Lindern 2:4 (2:2): Im Spitzenspiel erwischte Würm-Lindern einen guten Start. Die Gäste machten es gut und gingen nach einem Fehler in der Brachelener Defensive durch Tim Janes (23.) in Führung. Danach war Brachelen klar besser und bestimmte jetzt das Spiel. Würm-Lindern verteidigte schlecht, und Brachelen drehte das Match verdient durch Tore von Alexander Kohlen (33.) und Ben Rademacher (45.). Doch statt die Führung in die Pause zu bringen, spielte man in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Querpass auf der letzten Linie, den Würm-Lindern erlief und erneut durch Tim Janes ausgleichen konnte. Im zweiten Durchgang zeigte sich Brachelen vom Schock des 2:2 angeschlagen. Würm–Lindern war nun galliger in den Zweikämpfen. Hinten ließen die Gäste nichts mehr zu und spielten sich über außen schön das 2:3 durch Tim Janes (57.) heraus. In der Schlussphase versuchte Brachelen auszugleichen, doch erneut nutzte Janes (86.) mit seinem vierten Treffer einen Fehler in der Brachelener Hintermannschaft zum entscheidenden 4:2.

SC Selfkant - FSV Geilenkirchen 2:1 (1:0): Trotz der unterschiedlichen Tabellensituation entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel. Selfkant ging früh in Führung durch einen Kopfball von Bram Loete (7.). Direkt danach hatte Geilenkirchen die große Chance zum Ausgleich, doch der Innenpfosten rettete für Selfkant. Die Gastgeber verpassten vor dem Wechsel das 2:0, als man an Geilenkirchens Keeper Marvin Uebersalz scheiterte. In der zweiten Hälfte spielte sich das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld ab, mit nur noch wenigen Tormöglichkeiten. Nach einer Ecke erhöhte Kian Ehlen (78.) auf 2:0, doch mit dem Anschlusstreffer durch Gery Wembolua Olenga (83.) wurde es nochmal spannend. Geilenkirchen versuchte alles, doch große Chancen konnte man sich nicht mehr erspielen und Selfkant konnte den Heimsieg klarmachen. SV Golkrath - SV Breberen 2:6 (0:2): In einem verteilten Spiel machte die extreme Effizienz der Breberener den Unterschied. Maurice Winkens (39.) brachte die Gäste in Führung. Direkt vor der Pause hatte Golkrath die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch die Gastgeber scheiterten an Latte und Pfosten, und im direkten Gegenzug erhöhte erneut Winkens auf 2:0. Golkrath kam stark aus der Pause und glich durch Jannik Karaskiwiecz (52.) und Robin Demming (53.) aus. Doch die Gastgeber wollten zu viel, drängten auf die Führung und wurden von Breberen eiskalt ausgekontert. Eric von Heel (60.) und Henrik Sentis (66.) brachten Breberen mit 4:2 in Führung. Als Golkrath dann alles nach vorne warf, traf Maurice Winkens (84. und 86.) noch zweimal zum 6:2-Endstand.