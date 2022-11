Wichtige Punkte für Gräfelfing im Abstiegskampf - Wagner überragender Mann Defensivexperte glänzt offensiv

Der TSV Gräfelfing hat am Wochenende überraschend mit 3:0 gegen den FC Fürstenried gewonnen. Überragender Mann war dabei Michael Wagner.

Gräfelfing – Natürlich kennt Sascha Polecki auch die offensiven Qualitäten von Michael Wagner. Schließlich hatte der Trainer bereits in der Vorsaison beim TSV Gräfelfing an der Seitenlinie gestanden, in der Wagner immerhin zwei Tore gelungen waren. Dennoch hob Polecki vor dem samstäglichen Duell mit dem spielstarken FC Fürstenried insbesondere die Defensivstärke des Mittelfeldspielers hervor.