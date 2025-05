Wichtige Personalien in der Verbandsliga und Landesliga

NEUZUGANG: Wir freuen uns, Faith im Team begrüßen zu dürfen! Ihr Ziel ist es, gut in die neue Saison zu starten und ihre Stärken auf dem Flügel bestmöglich ins Spiel einzubringen. Dabei möchte sie nicht nur ihr persönliches Potenzial voll ausschöpfen, sondern auch kontinuierlich an ihrer Leistung arbeiten. Für Faith stehen Glaube, Teamgeist und harte Arbeit im Mittelpunkt – Werte, mit denen sie gemeinsam mit dem Team Großes erreichen will. Herzlich Willkommen in Hegnach, Faith!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Neckartailfingen (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Freude dürfen wir Dirk als unseren neuen sportlichen Leiter beim TSV Neckartailfingen begrüßen! Dirk bringt nicht nur langjährige Erfahrung aus Stationen bei den Stuttgarter Kickers, dem 1. FC Kaiserslautern, dem Karlsruher SC und der SG Sonnenhof Großaspach mit, sondern auch eine klare Vision und Leidenschaft für den Amateurfußball. Wir freuen uns auf frischen Wind, neue Impulse und vor allem auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit! Willkommen in der TSV Familie

+++

+++

Olympia Laupheim (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marcello Mignemi sagt für eine weitere Saison bei unserer Olympia zu. Letzten Donnerstag unterschrieben, kurz einen Dreierpack geschnürt und heute freuen wir uns mit dieser positiven Nachricht in die Woche zu starten. Cello kommt bisher auf 21 Spiele, 11 Tore und drei Assists. In der Abstiegsrunde ist Marcello immer mehr zu unserer Konstante im Sturm geworden und trägt mit seinen Toren einen erheblichen Anteil am positiven Saisonverlauf. „Cello ist ein sehr feiner Kerl und super Fußballer. Ich habe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis mit ihm und möchte ihm alle Kreativität und Verrücktheit im Sturm ermöglichen. Auch er musste in einer schwierigen Saison eine persönliche Entwicklung gehen. Diese hat er angenommen und wir freuen uns sehr, dass er Teil unserer Olympia bleibt.“ - Andy Spann

+++

+++

Young Boys Reutlingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerteam für die Saison 2025/26 komplett - Neben Volle Grimminger bleiben auch die beiden Co Trainer Felix Häussler und Jozo Josipovic den Young Boys in der nächsten Saison erhalten. Felix Häussler stieß zusammen mit Volle im Januar 2024 zum Team. Gemeinsam feierte man den Aufstieg in die Verbandsliga. Jozo Josipovic kam im Juli 2024 zu den Young Boys. Neben der Co Trainer Tätigkeit ist Jozo noch für das Scouting zuständig. Auch Torspielertrainer Arthur Istvan bleibt ein Young Boy. Seit 2018 trainiert Arthur die Torspieler bei den Young Boys und wird dies auch in der Saison 2025/26 tun.

+++

+++