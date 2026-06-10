Wichtige Personalien geklärt: SV Hage bindet Brungers und de Vries

– Foto: Lena Feeken

Der SV Hage kann auch in der kommenden Saison auf zwei langjährige Leistungsträger bauen. Der Bezirksligist aus Ostfriesland hat die Zusagen von Eike Brungers und Derk de Vries erhalten und setzt damit auf Kontinuität auf den Außenbahnen der Defensive.

Mit Brungers bleibt ein echtes Eigengewächs und eine prägende Figur dem Verein erhalten. Der langjährige Außenverteidiger führt die Mannschaft als Kapitän an und nimmt sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle ein. Seine Erfahrung, seine Persönlichkeit sowie seine Führungsqualitäten machen ihn zu einer tragenden Säule des Teams. Hinzu kommen sein unermüdlicher Einsatz und seine enge Verbundenheit zum Verein.

Auch Derk de Vries wird weiterhin das Trikot des SV Hage tragen. Der ebenfalls aus Hage stammende Außenverteidiger bringt viel Erfahrung mit und zeichnet sich insbesondere durch seine Flexibilität und seine Verlässlichkeit aus. Darüber hinaus gilt seine stets positive Art als wichtiger Faktor für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.