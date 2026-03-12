Wichtige Personalien beim Landesligisten und Kreisliga-Trainer bleibt

– Foto: Herbert Schürl

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Aaron Rüger gilt als kreativer Kopf im Zentrum der Mannschaft. Mit seinem Spielverständnis und seiner Übersicht zieht er die Fäden im Mittelfeld und sorgt für Struktur im Offensivspiel.

Beim TSV Ilshofen schreiten die Personalplanungen für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter voran. Mit Aaron Rüger und Cedrik Krämer haben zwei wichtige Mittelfeldspieler ihre Zusage bis 2027 gegeben.

Auch Cedrik Krämer bleibt den Rot-Weißen erhalten. Der körperlich robuste Mittelfeldspieler bringt mit seiner Präsenz auf der Sechserposition Stabilität ins Spiel und ist zudem immer wieder torgefährlich.

Die Verantwortlichen werten die beiden Verlängerungen als wichtiges Signal für Kontinuität im Kader und setzen weiterhin auf den bestehenden Kern der Mannschaft.

FC Billingsbach

Beim FC Billingsbach herrscht frühzeitig Klarheit auf der Trainerbank. Cheftrainer Manuel Kappes und Co-Trainer Sascha „Esche“ Vogel haben ihre Zusagen gegeben und werden die Mannschaft auch in der Saison 2026/27 betreuen.

Die Verantwortlichen des aktuell siebtplatzierten Teams der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall freuen sich über die Verlängerungen und sehen darin ein wichtiges Zeichen für Kontinuität in der sportlichen Arbeit. Beide Trainer leisten engagierte Arbeit und prägen die Entwicklung der Mannschaft maßgeblich.

Der Verein bedankt sich bei Kappes und Vogel für ihren Einsatz und blickt gemeinsam mit dem Trainerduo optimistisch auf die kommende Spielzeit.

