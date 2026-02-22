Wichtige Personalien bei zwei Spitzenteams der Verbandsliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Die Young Boys Reutlingen treiben als Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg ihre Kaderplanung weiter voran und verlängern mit Giuliano Iannuzzi um zwei weitere Jahre. Der Offensivspieler war im Sommer zum Verein gestoßen und fand schnell Anschluss im Herrenbereich. Bereits früh kam er regelmäßig von Beginn an zum Einsatz und absolvierte mehrere Partien über die volle Distanz.
Seine positive Entwicklung überzeugte auch die Verantwortlichen, die nun frühzeitig Planungssicherheit schaffen. In Erinnerung geblieben ist vor allem sein Siegtreffer in Heilbronn, als die Young Boys einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Erfolg verwandelten. Die Verlängerung gilt intern als klares Zeichen des Vertrauens – verbunden mit der Hoffnung auf weitere sportliche Höhepunkte und eine verletzungsfreie Zeit.
+++
+++
Der TSV Oberensingen, aktuell Vierter der Verbandsliga Württemberg, setzt weiter auf Kontinuität im Offensivbereich. Stürmer Patrick Werner hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit über die laufende Saison hinaus Teil der TSVO.
Seit seinem Wechsel zur Saison 2023/2024 absolvierte Werner 66 Spiele im Trikot der Rot-Schwarzen und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der Mannschaft. Mit Einsatzbereitschaft und Präsenz bereichert er die Offensive nachhaltig. Die Verantwortlichen werten die Verlängerung als wichtiges Signal für Stabilität im Kader und als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens. Nun richtet sich der Blick auf eine weiterhin erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie gemeinsame Zukunft.
+++
+++