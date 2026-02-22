Wichtige Personalien bei zwei Spitzenteams der Verbandsliga

– Foto: Carsten Trebuth

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Young Boys Reutlingen

Die Young Boys Reutlingen treiben als Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg ihre Kaderplanung weiter voran und verlängern mit Giuliano Iannuzzi um zwei weitere Jahre. Der Offensivspieler war im Sommer zum Verein gestoßen und fand schnell Anschluss im Herrenbereich. Bereits früh kam er regelmäßig von Beginn an zum Einsatz und absolvierte mehrere Partien über die volle Distanz.

Seine positive Entwicklung überzeugte auch die Verantwortlichen, die nun frühzeitig Planungssicherheit schaffen. In Erinnerung geblieben ist vor allem sein Siegtreffer in Heilbronn, als die Young Boys einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Erfolg verwandelten. Die Verlängerung gilt intern als klares Zeichen des Vertrauens – verbunden mit der Hoffnung auf weitere sportliche Höhepunkte und eine verletzungsfreie Zeit.