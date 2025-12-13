Wichtige Personalie beim Verbandsligisten

Beim Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen gibt es eine wichtige Personalie. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Die Young Boys Reutlingen freuen sich, die Vertragsverlängerung von Ante Galic bekanntzugeben. Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Mit 12 Treffern in der Hinrunde war Ante nicht nur einer unserer torgefährlichsten Spieler, sondern auch eine wichtige Stütze innerhalb der Mannschaft. Seine Erfahrung, Führungsstärke und Verlässlichkeit machen ihn sowohl sportlich als auch menschlich zu einem zentralen Bestandteil unseres Teams.

Wir freuen uns sehr, Ante auch in der kommenden Saison im blauen Trikot auf dem Platz zu sehen.