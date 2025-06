Wichtige Personalie beim Verbandsligisten

Robin Dörner (25) sagt weiter JA zum VfR und bleibt an der Badstraße!

Der 69-fache Spieler im schwarz-weißen Dress verließ uns nach dem Aufstieg letzte Saison in Richtung Hollenbach, um sich dann Ende August nach beiderseitigem Bestreben uns wieder anzuschließen. Robin konnte in unserer ersten Verbandsliga-Saison den wichtigen Siegtreffer beim FC Esslingen erzielen. Aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Rückrunde kam er ein wenig außer Tritt und wird mit vollem Elan wieder zur neuen Saison alles dafür geben, um für den VfR bestmöglich auftreten zu können.