Wichtige Personalentscheidungen beim Absteiger aus der Oberliga

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Der FSV Hollenbach geht nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in der Verbandsliga Württemberg mit weiteren Personalentscheidungen in die Saison 2026/27. Neben zwei jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs wird auch das Trainerteam um Cheftrainer Reinhard Schenker erweitert. Damit setzt der Verein auf Entwicklung, Kontinuität und neue Impulse.

Leon Wildermann schafft als weiteres Eigengewächs den Sprung aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft. Der FSV Hollenbach will ihn auf seinem Weg im Aktivenbereich weiter begleiten und setzt damit auch nach dem Abstieg auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Ebenfalls zum Kader gehört Johannes Heck. Er ist als dritter Torhüter vorgesehen und soll parallel weiterhin Spielpraxis in der U19 sammeln. Diese Lösung verbindet die Einbindung in den Verbandsliga-Kader mit kontinuierlicher Entwicklung im Jugendbereich.

Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen. Lukas Schappes übernimmt die Rolle des Co-Trainers, Lukas Liebenstein ergänzt den Stab als neuer Torwarttrainer. Gemeinsam mit Cheftrainer Reinhard Schenker sollen sie die Mannschaft auf die neue Saison in der Verbandsliga Württemberg vorbereiten. Nach dem Oberliga-Abstieg steht für Hollenbach ein Neuaufbau mit veränderter Struktur an.