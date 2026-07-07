Wichtige Personalentscheidungen beim Absteiger aus der Oberliga

Der FSV Hollenbach geht nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in der Verbandsliga Württemberg mit weiteren Personalentscheidungen in die Saison 2026/27. Neben zwei jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs wird auch das Trainerteam um Cheftrainer Reinhard Schenker erweitert. Damit setzt der Verein auf Entwicklung, Kontinuität und neue Impulse.
Leon Wildermann schafft als weiteres Eigengewächs den Sprung aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft. Der FSV Hollenbach will ihn auf seinem Weg im Aktivenbereich weiter begleiten und setzt damit auch nach dem Abstieg auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Ebenfalls zum Kader gehört Johannes Heck. Er ist als dritter Torhüter vorgesehen und soll parallel weiterhin Spielpraxis in der U19 sammeln. Diese Lösung verbindet die Einbindung in den Verbandsliga-Kader mit kontinuierlicher Entwicklung im Jugendbereich.
Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen. Lukas Schappes übernimmt die Rolle des Co-Trainers, Lukas Liebenstein ergänzt den Stab als neuer Torwarttrainer. Gemeinsam mit Cheftrainer Reinhard Schenker sollen sie die Mannschaft auf die neue Saison in der Verbandsliga Württemberg vorbereiten. Nach dem Oberliga-Abstieg steht für Hollenbach ein Neuaufbau mit veränderter Struktur an.
Neben Wildermann und Heck ist Julian Erhardt von der SpVgg Satteldorf als weiterer Zugang genannt. Auf der Abgangsseite stehen Jannis Bieniek zum VfR Gommersdorf, Janis Gesell zur SpVgg Ansbach, Rico Hofmann zum TSV Abtswind, Marco Specht zum FC Nöttingen und Esnaf Rejan Omerovic zu Türkspor Neckarsulm. Damit verliert der FSV mehrere Spieler an unterschiedliche höher- und ambitioniert spielende Vereine.
Die Vorbereitung sieht zunächst zwei Testspiele vor. Am Sonntag, 19. Juli 2026, tritt Hollenbach beim VfR Gommersdorf an. Am Samstag, 25. Juli, empfängt der FSV den VfB Stuttgart. Für den Absteiger werden diese Partien erste Hinweise darauf geben, wie schnell die neuen Spieler und das erweiterte Trainerteam zusammenfinden. Ziel bleibt es, nach dem Klassenwechsel zügig Stabilität zu entwickeln und die vorhandenen Nachwuchskräfte sinnvoll in den Aktivenbereich einzubinden.