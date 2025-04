Wichtige Personalentscheidungen bei der SG Essen-Schönebeck

Die SGS spielt in ihrer zweiten Landesligasaison hintereinander als erneut jüngstes Team der Liga eine aktuell sehr gute Rolle. Das Team von Trainer Olaf Rehmann, der, wie seine beiden Co-Trainer Mark Gaede und Marcel Ptach, sein Engagement an der Ardelhütte - dann im vierten Jahr hintereinander - fortsetzt, steht mit 37 Zählern auf Platz 9 und 7 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Rückrundentabelle weist die SGS auf Rang 6 aus.

Kern der Mannschaft bleibt zusammen

Ergänzend fügt er hinzu: „Es war von Anfang an unser Wunsch, den Kader für die nächste Saison nicht komplett umzukrempeln, sondern den Kern unserer jetzigen Mannschaft, die eine super Saison spielt, zu halten und so den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen. In diesem Team steckt noch eine Menge Potenzial.“

Neben Kapitän Anel Corovic haben Volodymyr Honcharov, die beiden Torhüter Marvin Hartelt und Leon Nevian, Julius Nosal, Soheib Benhamza, David Lenze, Yassine Bentaleb, Dennis Czok, Avni Yirmibes, Antony Brai, Yasar Cakir, Erion Abazi, Niklas Parsch, Hakan Terzi, Nana Kwame Appiah und Ishak Öztürk für einen weiteren Verbleib an der Ardelhütte gegeben.