Wichtige Mitteilung der Schiedsrichter Neue Infos kommen von den Schiedsrichter-Gruppen Waiblingen, Backnang und Schorndorf.

die Einteiler und wir Obleute der drei Schiedsrichtergruppen im Bezirk (Waiblingen, Backnang und Schorndorf) haben die aktuelle Situation in Bezug Schiedsrichterverfügbarkeit in einer konstruktiven Sitzung näher betrachtet.

Wir bedauern die Situation zu tiefst, aber auch wir sind gewollt, unsere Verbandsspiele mit ausreichend geprüften Schiedsrichter zu besetzen. Aufgrund der sich ständig steigenden Notlage sehen wir keine andere Lösung.

Helfen Sie mit, machen Sie Werbung im Verein, animieren Sie Spieler, Mitglieder Ihres Vereins, und werben für die Gewinnung von Schiedsrichtern.

Schon heute weißen wir auf einen bezirksinternen Neulingskurs hin, der Anfang März stattfinden soll. Wir hoffen, dass viele davon Gebrauch machen, und wir auch in Zukunft die Spiele wieder zu Ihrer und unserer Zufriedenheit besetzen können.

