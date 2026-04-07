Wichtige Landesliga-Verlängerung und Kreisliga-Offensivspieler bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die SKV Rutesheim kann in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf einen Spieler bauen, der für Tempo, Verantwortung und Entwicklung steht. Flavio Heiler bleibt dem Verein auch über die laufende Saison hinaus erhalten und setzt damit seinen Weg in einem Umfeld fort, das ihm sportlich wie persönlich offenbar bestens entspricht.
Sportlicher Leiter Pascal Haug bezeichnet Flavio Heiler als Schlüsselspieler, der in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz eine beachtliche Entwicklung genommen habe. Besonders seine Stärke im Eins-gegen-eins, seine klugen Bewegungen zwischen den Ketten und seine konstant guten Leistungen machen ihn für die SKV wertvoll. Auch der Spieler selbst betont den starken Zusammenhalt in der Mannschaft und zeigt sich überzeugt, dass der gemeinsame Weg noch lange nicht zu Ende ist. Für Rutesheim ist diese Verlängerung daher ein wichtiges Zeichen der Kontinuität.
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Die Spvgg Bissingen treibt ihre Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Enz/Murr weiter voran und kann mit Kevin Deiss eine wichtige Zusage vermelden. Der offensive Mittelfeldspieler bleibt auch über die laufende Spielzeit hinaus am Jahnsportplatz und sichert dem Verein damit Kontinuität auf und neben dem Platz.
Kevin Deiss bringt nicht nur Torgefahr aus dem Mittelfeld mit, sondern gehört auch zum Mannschaftsrat und übernimmt damit Verantwortung im inneren Gefüge des Teams. Seine Schussstärke verleiht dem Offensivspiel zusätzliche Durchschlagskraft, zugleich steht er für Verlässlichkeit im Alltag der Mannschaft. Für die Spvgg Bissingen ist seine Zusage deshalb mehr als eine bloße Kadernotiz. Der Verein hält einen Spieler, der sportliche Qualität mit Präsenz und Haltung verbindet.
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