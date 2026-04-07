Wichtige Landesliga-Verlängerung und Kreisliga-Offensivspieler bleibt

– Foto: Jacqueline Maier

SKV Rutesheim

Die SKV Rutesheim kann in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf einen Spieler bauen, der für Tempo, Verantwortung und Entwicklung steht. Flavio Heiler bleibt dem Verein auch über die laufende Saison hinaus erhalten und setzt damit seinen Weg in einem Umfeld fort, das ihm sportlich wie persönlich offenbar bestens entspricht.

Sportlicher Leiter Pascal Haug bezeichnet Flavio Heiler als Schlüsselspieler, der in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz eine beachtliche Entwicklung genommen habe. Besonders seine Stärke im Eins-gegen-eins, seine klugen Bewegungen zwischen den Ketten und seine konstant guten Leistungen machen ihn für die SKV wertvoll. Auch der Spieler selbst betont den starken Zusammenhalt in der Mannschaft und zeigt sich überzeugt, dass der gemeinsame Weg noch lange nicht zu Ende ist. Für Rutesheim ist diese Verlängerung daher ein wichtiges Zeichen der Kontinuität.