Wichtige Hinweise zur Anreise: Stuttgarter Kickers – SSV Ulm

– Foto: Stuttgarter Kickers

Um die An- und Abreise beider Fanlager bestmöglich zu entzerren, werden unterschiedliche Stadtbahnlinien empfohlen:

Zum heutigen Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den SSV Ulm werden mehrere tausend Zuschauer auf der Waldau erwartet. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir alle Besucherinnen und Besucher, ihre Anreise frühzeitig zu planen und nach Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Kickers-Fans: U7 & U8 bis Waldau

Fans des SSV Ulm: U15 bis Ruhbank (Fernsehturm)

Bitte beachtet diese Empfehlung und plant entsprechend.

Baustelle auf der Jahnstraße

Auf der Jahnstraße zwischen Königsträßle und Keßlerweg finden derzeit Arbeiten an Versorgungsleitungen statt. Dadurch kommt es zu Teilsperrungen und ausgeschilderten Umleitungen.

Wer mit dem Auto anreist, sollte daher zusätzliche Fahrzeit einplanen.

Stadionöffnung

Das GAZi-Stadion auf der Waldau öffnet heute ab cira 17:30 Uhr, bereits zwei Stunden vor Spielbeginn öffnen die Tageskassen.

Aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens empfehlen wir allen Besucherinnen und Besuchern, frühzeitig anzureisen, um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden.

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Fußballabend und wünschen allen Fans eine angenehme Anreise. Gemeinsam sorgen wir für eine großartige Atmosphäre auf der Waldau.