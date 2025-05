Wichtige Heimspiele für SC Waldgirmes und VfB Marburg

Wetzlar. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison in der Fußball-Hessenliga weiß erst einer der heimischen Vereine sicher, in welcher Liga es in der nächsten Runde für ihn weitergeht. Der TSV Steinbach II, für den es zurück in die Verbandsliga geht, tritt am Samstag (15 Uhr) bei Türk Gücü Friedberg an. Für die noch in den Abstiegskampf verwickelten SC Waldgirmes und VfB Marburg stehen unterdessen wichtige Heimspiele an.