Wichtige Heimsiege für Holzkirchen und Otterfing – Darching bleibt oben dran

Es war ein gelungener Samstag für die Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2. Der TuS Holzkirchen II feierte im Kellerduell gegen die SG Baiernrain/Dietramszell einen wichtigen 2:0-Heimsieg und meldete sich damit im Kampf um den Klassenerhalt zurück. Weiterhin Tabellenführer bleibt der TSV Otterfing dank des 2:1-Heimerfolgs gegen den TSV Grünwald II. Jubeln durfte auch die SG Hausham, die sich klar mit 3:0 gegen die SG Reisach durchsetzte. Am Sonntagnachmittag blieb die DJK Darching mit einem 1:0-Sieg gegen die SG Ascholding/Thanning ebenfalls an der Spitzengruppe dran.

Tore: 1:0 Dengler (37.), 2:0 Dengler (48.), 2:1 Lagershausen (78.). Rote Karte: Kessler (34./Grünwald/Notbremse). „Wir haben in einer Woche neun Punkte geholt und das Soll damit mehr als nur erfüllt. Damit sind wir sehr zufrieden“, resümiert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban nach dem 2:1-Heimsieg gegen den TSV Grünwald II. Die Gäste konnten nicht in Bestbesetzung anreisen. Otterfing waren dagegen die Strapazen des Nachholspiels unter der Woche in Geretsried anzumerken.

Dennoch hatten die TSV-Kicker die Partie am heimischen Nordring über 90 Minuten im Griff. In die Karten spielte den Gastgebern eine frühe rote Karte wegen Notbremse gegen die Gäste. Maxi Dengler brachte Otterfing per Doppelpack kurz vor und kurz nach der Pause auf die Siegerstraße. Dann versäumten es die Heimischen trotz bester Möglichkeiten, den dritten Treffer nachzulegen. Doch Otterfing brachte die verdiente Führung über die Zeit und führt damit weiter die Kreisklassen-Tabelle an.

„So stelle ich mir das vor.“

Markus Weinbacher nach dem 3:0.

Tore: 1:0 Yigit (20.), 2:0 Cirko (59.), 3:0 Hartmann (85.). Die SG Hausham hat auf die jüngste Heimniederlage gegen die SG Gaißach/Wackersberg die richtige Antwort gegeben und gegen die SG Reisach einen verdienten 3:0-Heimsieg gefeiert. Ohne Routinier Lukas Grill ging Haushams Plan, von Beginn an mit einer jungen Mannschaft auf einen offensiven Spielansatz zu bauen, voll auf. Die Knappen waren bereits in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und gingen durch einen Treffer von Serkan Yigit verdient in Führung.

Dann wurde die Partie ausgeglichener, und Reisach hatte vor der Pause die Chance zum Ausgleich. Doch es ging mit dem 1:0 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel spielten die Haushamer weiter munter nach vorne, während bei den Gästen die Kräfte schwanden. So legten die Hausherren noch zwei sehenswert herausgespielte Treffer nach. Torschützen waren Youngster Leon Cirko und Bebo Hartmann. „Es waren ein verdienter Sieg und eine gute Leistung der gesamten Mannschaft“, lobt SG-Trainer Markus Weinbacher seine Schützlinge. „So stelle ich mir das vor.“

TuS Holzkirchen II verkürzt Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz auf zwei Punkte

Tore: 1:0 Beiner (39.), 2:0 Ngatigwa. „Hurra wie leben noch“, vermeldete TuS-Coach Freddy Waizmann nach dem Heimsieg der Holzkirchner Bezirksliga-Reserve gegen die SG Baiernrain/Dietramszell. Der TuS zeigte gegen einen körperlich starken Gegner von Beginn an eine griffige und bissige Vorstellung und stellte durch die drei Punkte den Anschluss zum rettenden Ufer her. Nach einem starken Spielzug über rechts brachte Thomas Beiner Holzkirchen in Führung.

Der Routinier grätschte eine scharfe Hereingabe zur verdienten 1:0-Pausenführung über die Linie. In der zweiten Hälfte köpfte Michael Ngatigwa eine Flanke von rechts in die Maschen und machte sich damit selbst ein Geburtstagsgeschenk. Die Gäste kamen nur zu einer echten Torchance, doch TuS-Keeper Sandy Kondia blieb im Eins-gegen-eins Sieger. Waizmanns Fazit zum Spiel: „Es war ein verdienter und letztlich ungefährdeter Sieg. So kann es weitergehen.“

Dezimierte DJK Darching setzt sich dank Simon Sitzberger knapp mit 1:0 durch

Tore: 1:0 S. Sitzberger (65.). Das Kampfspiel entwickelte sich zwischen der DJK Darching und der SG Ascholding/Thanning wie erwartet. Die Hausherren gingen dezimiert in die Partie und hatten zum Anpfiff gerade mal elf Mann und zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft zur Verfügung. Dennoch lieferten die Darchinger eine kämpferisch starke und geschlossene Mannschaftsleistung ab. Die Hausherren hatten auch die besseren Chancen und scheiterten unter anderem bei zwei Alleingängen.

Den goldenen Siegtreffer zum 1:0-Endstand erzielte Simon Sitzberger nach einer guten Stunde. Er wurde von Alexander Adelsberger bedient, ließ zwei Gegner stehen und versenkte das Leder mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze aus im Tor. Ascholding wurde nur bei zwei Standardsituationen gefährlich, doch es blieb bis zum Schlusspfiff beim 1:0 für die DJK. „Es war ein hart erkämpfter und in meinen Augen auch verdienter Sieg in einem engen und kampfbetonten Spiel“, fasst DJK-Trainer Hans Brumbauer die Begegnung zusammen.