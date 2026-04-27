Wichtige Erkenntnisse trotz Niederlage

Bei sonnigem Wetter und besten äußeren Bedingungen trat unsere zweite Mannschaft zum Stadtderby bei Empor Weimar II in Tröbsdorf an. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams zu guten Torchancen kamen. Unsere Mannschaft hielt gut dagegen und gestaltete das Spiel offen, konnte jedoch die eigenen Möglichkeiten nicht konsequent nutzen. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Empor Weimar II effektiver vor dem Tor und nutzte seine Chancen besser. Unsere Zweite tat sich hingegen schwer, klare Offensivaktionen herauszuspielen und ausreichend Druck nach vorne zu entwickeln. Trotz der Niederlage nimmt das Team wichtige Erkenntnisse aus der Begegnung mit. Es ist klar, in welchen Bereichen weiter gearbeitet werden muss, um künftig erfolgreicher aufzutreten. Mit Moorental wartet bereits in der kommenden Woche die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Dort möchte die Mannschaft eine Reaktion zeigen und das Spiel wieder positiv gestalten.