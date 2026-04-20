Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf

Trotz einer inkonsequenten und passiven ersten Halbzeit belohnen sich die Deizisauerinnen für eine kämpferisch bessere zweite Halbzeit mit einem 0:1 Auswärtssieg gegen die SGM TSV Heumaden/ SV Sillenbuch. Dadurch springen die Deizisauerinnen nun mit insgesamt vierzehn Punkten auf den neunten Tabellenplatz und bauen den Abstand zum Relegationsplatz auf drei Punkte aus.

In der ersten Halbzeit gelang es den Deizisauerinnen nicht wirklich ins Spiel zu finden und man verlor durch hektische Zuspiele und zu wenig Läufe ohne den Ball viele Bälle im Aufbauspiel. Man hatte Glück, dass die Heimmannschaft vor allem nach hohen Bällen in die Tiefe ihre Torchancen nicht verwandeln konnten.

In der zweiten Halbzeit fand man besser ins Spiel und überzeugte auch durch die gewonnen Zweikämpfe. In der 59 Spielminute eroberte Marina Barth den Ball und über Anna Koch gelang Claudia Lopes ein tolles Zuspiel in die Tiefe zwischen die Abwehrkette. Julia Knoblauch verwandelte daraufhin ins Eck und brachte die Deizisauerinnen in Führung. Dank gemeinsamer Teamleistung und der Unterstützung der mitgereisten Zuschauer gelang es den Deizisauerinnen die Führung zu halten und die wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf mit nach Deizisau zu nehmen.

Nächsten Sonntag, den 26. April empfangen die Deizisauerinnen die Frauen des SB Asperg. Anpfiff ist um 11:00 Uhr auf der Hinteren Halde. Im Hinspiel trennte man sich im Nachholspiel mit einem 1:1 Unentschieden.