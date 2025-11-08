»Wichtige drei Punkte«: Hofkirchen mit Hoffnung im Abstiegskampf

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Ost setzte sich Ruhmannsfelden zu Hause gegen Schalding II durch und festigte damit die Tabellenführung. Das Schlusslicht Oberpolling musste hingegen bereits die 13. Saisonniederlage hinnehmen.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): „Ein hochverdienter Sieg für unsere Mannschaft. Wir hatten den Gegner über die gesamten 90 Minuten im Griff und haben in der Defensive nichts zugelassen. Mit einer besseren Chancenverwertung hätte der Sieg nach dem 2:0 sogar noch höher ausfallen können. Das sind drei sehr wichtige Punkte für uns gegen den Tabellennachbarn.“

Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): „Wie erwartet war es ein hartes Spiel in Oberpolling. In der ersten Halbzeit war der Gegner überlegen. Wir mussten uns erst darauf einstellen und konnten dank unseres Keepers Adrian Weber im Spiel bleiben. Nach der Halbzeit gelang dem Gegner ein Freistoß, den wir nicht klären konnten. Nach dem 2:1 schwächte sich der Gegner selbst, aber wir verpassten es, den Deckel draufzumachen, sodass es bis zum Schluss spannend blieb. Wichtige drei Punkte für den Klassenerhalt!“

Fabian Burmberger (Trainer FC Künzing): „Wir gerieten früh in Rückstand und brauchten ein wenig, um ins Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit waren wir bis zur 60. Minute überlegen, hatten mehr Spielanteile, auch wenn es nicht immer zwingend war. Insgesamt ein verdienter Sieg, auch wenn das entscheidende Tor in der 87. Minute glücklich war.“





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): „Ruhmannsfelden hat so gespielt, wie ein Tabellenführer spielen muss. Sie haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und sind deshalb auch mit 2:0 in Führung gegangen. Nach einem Standard konnten wir noch einmal herankommen. Wir haben uns 90 Minuten lang nicht aufgegeben und versucht, das Spiel zu drehen. Das 3:1 ist dann leider wieder nach einem eigenen Fehler entstanden und deshalb haben wir heute verdient verloren.“



Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): „Das war heute ein sehr intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Das 2:2 ist am Ende ein gerechtes Ergebnis, auch wenn es schade war, dass das 1:1 kurz vor der Halbzeit fiel. Insgesamt war es aber ein gutes und spannendes Bezirksliga-Spiel.“



Jochen Fröschl (Trainer FC Obernzell-Erlau): „Unterm Strich ein verdientes Unentschieden. In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner gut vom eigenen Tor ferngehalten, unsere eigenen Chancen aber nicht genutzt. Auch in der zweiten Halbzeit standen wir kompakt, hatten Möglichkeiten, konnten sie aber nicht verwerten. Das Unentschieden heute geht in Ordnung, allerdings ist es für uns wieder bitter, weil wir unsere Chancen nicht früher genutzt haben.“





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): „Es war ein zerfahrenes Spiel mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten und kaum echten Chancen. Ich glaube man kann sagen, dass es letztlich ein gerechtes Unentschieden war.“

