Wichtige drei Punkte "Na endlich", dachten sich wohl einige der 80 Zuschauer am Samstagnachmittag nach dem Abpfiff gegen den SV Blau Weiß Niederpöllnitz.

Spielbericht von Stefan Walter (Vereinsbericht des VfB Apolda)

In einer hart umkämpften, aber fußballerisch selten hochklassigen Partie gewann der VfB am Ende etwas glücklich aber nicht unverdient mit 2:1. Von Anfang an war klar, dass man den Bock heute endlich umstoßen wollte und das spürte man auch von der ersten Minute an. Niederpöllnitz lies den VfB erstmal gewähren und stand tief in der eigenen Hälfte. Der VfB mit viel Ballbesitz versuchte Lücken in der dicht gestaffelten Abwehr zu finden, fand diese aber zunächst nicht. Beide Mannschaften mussten einige etablierte Spieler ersetzen und so war es zunächst ein Spiel ohne spielerische Glanzpunkte.

In der 15. Minute kam es dann zu einer Schlüsselszene im Spiel. Mit dem ersten Angriff der Niederpöllnitzer brannte es plötzlich lichterloh im Strafraum der Hausherren. Erst der Pfosten und in Nachschuss die Latte verhinderten den Führungstreffer der Gäste. In den letzten Wochen hätte es hier 0:1 gestanden und man wäre einem Rückstand hinterhergelaufen, aber das sogenannte Spielglück war nun auf der Seite der Grün-Weißen. Von nun an kam man auch öfter gefährlich vor das Tor der Niederpöllnitzer und einen dieser Angriffe verwandelte Rabe zur 1:0 Führung für unseren VfB. Zuerst im Doppelpass mit dem starken Grune und dann nochmal mit dem Gegner setzte sich Rabe durch und musste nur noch einschieben. (25.) Mit dem Rückenwind des Führungstreffers versuchte der VfB weiter auf das 2:0 zu drängen, blieb aber oft durch unsaubere Abspiele im letzten Drittel hängen. Rabe hätte den Doppelpack schnüren können, brachte aber mit seinem schwächeren Rechten nicht genug Druck hinter den Ball (35.) und auch bei Engel nach einer Ecke, bei der sich der Torhüter verschätzte, fehlte die nötige Feinjustierung. (42.)