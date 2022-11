Wichtige drei Punkt eingefahren!

Am Sonntag Abend war man zu Gast beim SV Sinzheim. Ein Gegner, welcher die letzten drei Spiele gewonnen hat, man wusste also, man muss wieder alles investieren um die drei Punkte mitzunehmen. Dazu kam, dass die Voraussetzungen nicht gut waren, viele angeschlagene Spielerinnen (Erkältungen, kleine Wehwechen), aufgrund Urlaub, Verletzungen einige Ausfälle und die Trainingsbeteiligung in den letzten Wochen, auch nicht ganz optimal.

Was der SG aber in die Karten spielte, der große Platz in Sinzheim, nach 7 Minuten stand es schon 0:2, beide Male Emma Winterer, beide Male fast identisch, sie eroberte den Ball selbst kurz nach der Mittellinie indem sie ihre Gegnerin unter Druck setzte, lässt im Laufduell ihrer Gegenspielerin keine Chance und schiebt zweimal locker ein. In der 18 Minute wieder Emma, dieses Mal bekommt sie den Ball von Jasmin Joos und schiebt wieder an der Torhüterin locker vorbei. Bis zur 41. Minute passiert nicht allzu viel, man überlässt nun Sinzheim immer mehr das Feld, weil man selbst nicht mehr ganz so gut in die Zweikämpfe kommt, so fällt dann auch das 1:3.

Nach der Pause dreht Sinzheim auf und die SG Frauen werden nervös. Sinzheim spielte nicht gut, aber die SG Frauen merkten, das eher Sinzheim am Tor dran ist, als man selbst. So kommt in der 73. Minute das 2:3. Fünf Minuten später das erlösende 2:4 durch Emma nach schönem Ball von Nadja Klausmann. In der 88. Minute Emma Winterer mit ihrem 5! Tor, wieder ein langer Ball, Emma legt den Ball an der Torhüterin vorbei und muss nur noch einschieben.