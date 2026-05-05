Wichtige Chance für FC St. Pauli II, Oldenburg will oben aufschließen

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Im Saisonendspurt der Regionalliga Nord verdichten die Nachholspiele die Lage noch einmal spürbar. SV Meppen steht bereits als Meister und Aufsteiger in die 3. Liga fest, doch dahinter ist vieles in Bewegung. Der VfB Oldenburg will Rang drei absichern, Hannover 96 II kann sich weiter nach oben schieben, und im Keller ringt besonders FC St. Pauli II um letzte Hoffnung. Es sind Abende, an denen die Tabelle nicht nur ergänzt, sondern verschoben werden kann. Genau darin liegt die Wucht dieser drei Partien.

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Hannover 96 II hat sich mit dem furiosen 5:1 gegen SV Werder Bremen II eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Offensive wirkte scharf, zielstrebig und voller Tempo, Alexander Vogel, Tom Hobrecht und Montell Ndikom setzten ein Ausrufezeichen. Mit 50 Punkten steht Hannover 96 II bereits auf Rang fünf und könnte mit einem weiteren Sieg noch mehr Druck auf SSV Jeddeloh, VfB Oldenburg und das breite Verfolgerfeld ausüben. Es geht nicht mehr um den ganz großen Wurf, aber sehr wohl um ein kraftvolles Finish. BSV Kickers Emden reist mit breiter Brust an. Das wilde 4:3 bei SSV Jeddeloh war ein Sieg mit Wucht und Nervenstärke, weil die Mannschaft nach einer klaren Führung noch einmal alles zu verlieren drohte und am Ende doch jubelte. Mit 44 Punkten ist Emden Neunter, kann sich mit einem weiteren Erfolg aber deutlich nach oben arbeiten. Dieses Nachholspiel ist deshalb kein Nachtrag, sondern ein echter Prüfstein zwischen zwei Teams, die im Endspurt noch spürbar etwas vorhaben.

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Morgen, 19:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck VfB Oldenburg VfB Oldenburg 19:00 live PUSH

Mehr Rivalität, mehr Spannung, mehr Endspurtgefühl geht kaum. VfB Lübeck hat sich beim 1:1 gegen SV Drochtersen/Assel spät noch belohnt, als Marvin Thiel in der 90.+7 Minute den Ausgleich erzwang. Der Punkt war emotional wichtig, tabellarisch aber nur begrenzt hilfreich. Mit 41 Punkten steht Lübeck auf Rang elf und braucht im Derby gegen VfB Oldenburg dringend einen Sieg, um das Saisonende noch einmal mit echter Wucht aufzuladen. VfB Oldenburg kommt dagegen unter Druck. Die 1:2-Heimniederlage gegen SC Weiche Flensburg 08 war ein Rückschlag, weil sie die Mannschaft bei 65 Punkten beließ und die Tür nach hinten wieder öffnete. Rang drei ist stark, aber nicht unangreifbar. Genau deshalb hat dieses Duell enorme Bedeutung. Oldenburg will Stabilität zurückgewinnen, Lübeck will den großen Gegner vor eigenem Publikum treffen. Es ist ein Spiel voller Stolz, Nervosität und der Frage, wer in den entscheidenden Momenten standhält. ---

Für FC St. Pauli II wird die Luft immer dünner. Das 1:1 bei Altona 93 war zwar immerhin ein Punkt, doch mit 23 Zählern bleibt die Mannschaft auf Rang 16 und damit tief im Abstiegsstrudel. Bei nur drei direkten Absteigern ist jeder weitere Ausrutscher gefährlich. Gleichzeitig macht genau das die Ausgangslage so klar: Dieses Nachholspiel ist für St. Pauli II beinahe ein Pflichttermin im Kampf ums sportliche Überleben. Es geht nicht mehr um Rhythmus, sondern um Widerstand. Der Bremer SV reist allerdings mit mächtigem Rückenwind an. Der 3:2-Sieg beim bereits feststehenden Meister SV Meppen war ein Paukenschlag und Ausdruck einer Mannschaft, die an sich glaubt und in großen Spielen kühlen Kopf behält. Mit 50 Punkten steht Bremer SV auf Rang sechs und darf auf ein sehr starkes Saisonfinale hoffen. Für die Gäste ist das Spiel die Chance, den eigenen Lauf zu veredeln. Für St. Pauli II ist es womöglich eine der letzten Gelegenheiten, das Abrutschen noch aufzuhalten.