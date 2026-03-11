Wichtige Chance auf den Titel: 1. FC Neubrandenburg fordert Schwerin

– Foto: Marcel Eichholz

Der 19. Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern elektrisiert mit dem Top-Duell: Der seit elf Partien unbesiegte 1. FC Neubrandenburg 04 empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin in einem möglicherweise vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft. Im Verfolgerfeld will der drittplatzierte Malchower SV 90 seine Serie von sechs Siegen am Stück beim abstiegsbedrohten Rostocker FC ausbauen, der mit sechs Niederlagen in Folge schwer angeschlagen ist. Ebenfalls im oberen Tabellendrittel duellieren sich punktgleich FSV Kühlungsborn und SV Pastow, während im Mittelfeld der heimstarke FSV Bentwisch gegen den FC Förderkader Rene Schneider und die Reserve des Greifswalder FC gegen den seit 14 Spielen sieglosen MSV Pampow antritt. Zum Abschluss des Spieltags will der FC Schönberg 95 mit seiner Drei-Siege-Serie gegen den Penzliner SV, der zuletzt ein 7:0 gegen Rostock feierte, nachlegen. Der Güstrower SC 09 hat spielfrei.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr Greifswalder FC Greifswald II MSV Pampow MSV Pampow 19:30 PUSH

Es steht für die Reserve des Greifswalder FC gegen den MSV Pampow ein richtungsweisendes Spiel an. Die Zweitvertretung aus Greifswald hat noch nicht in die Rückrunde gefunden, denn beide bisherigen Partien gingen verloren - darunter der Rückrundenstart gegen Ligaprimus Mecklenburg Schwerin und zuletzt das bittere 1:3 beim FC Förderkader, wo man kurz vor Schluss noch einen Punktgewinn witterte, ehe die Gastgeber in der Schlussphase per Doppelschlag den Sieg an sich reißen konnten. Pampow hingegen steckt tief im Abstiegssumpf. Seit 14 Spielen warten die Pampower auf einen Erfolg, zuletzt setzte es beim FC Schönberg 95 eine 0:2-Niederlage, bei der Schönberg per Foulelfmeter doppelt traf. Im Hinspiel behielten die Greifswalder mit 2:0 die Oberhand, als Adebabay Tesfaw und Niclas Gleisner trafen. Für Pampow ist ein Dreier zur Vermeidung des drohenden Abstiegs fast schon Pflicht, doch auch die Greifswalder tun gut daran, den ersten Sieg der Rückrunde einzufahren. ---

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch FC Förderkader Rene Schneider Förderkader 19:30 PUSH

Der FSV Bentwisch empfängt den FC Förderkader Rene Schneider zum Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Die Bentwischer gehen mit breiter Brust in die Partie, schließlich triumphierten sie im Hinspiel in Rostock mit 3:0 durch Tore von Nick Pergande und einem Doppelpack von Tim Hermann. Zuhause ist Bentwisch besonders stark, erst einmal musste man sich hier in dieser Saison geschlagen geben. Der FC Förderkader hingegen kommt mit Rückenwind aus dem Spiel gegen Greifswald, das dank spätem Doppelschlag von Julius Schultz und Sverre Latta noch mit 3:1 gewonnen werden konnte. Bentwisch kassierte zuletzt beim 0:3 in Schwerin die zweite Niederlage im dritten Spiel, will nun im eigenen Stadion wieder zurück in die Erfolgsspur finden. ---

Das Aushängeschild des Spieltags findet im Jahnstadion statt, wo der 1. FC Neubrandenburg 04 den ungeschlagenen Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin empfängt. Die Neubrandenburger sind seit elf Partien unbesiegt, doch die letzte Niederlage datiert ausgerechnet vom Hinspiel in der Landeshauptstadt, als Schwerin mit 4:1 triumphierte. Nun wollen Daniel Nawotkes Schützlinge Revanche und muss den Favoriten ärgern, um die letzte Chance auf den Titel zu bewahren. Schwerin bleibt der einzige Verein ohne Niederlage, spielte bisher nur auswärts zweimal Unentschieden und möchte selbstverständlich drei Punkte auf dem Weg zur verdienten Meisterschaft aus Neubrandenburg mitnehmen. Zuletzt zeigte man dem FSV Bentwisch die Grenzen beim 3:0 Heimerfolg auf, wobei bereits nach fünf Minuten die Führung fiel. Neubrandenburg feierte zuletzt einen 5:2-Erfolg in Warnemünde, wo man nach 2:1-Rückstand zur Pause noch einmal alle Register zog und durch einen Hattrick von Daniel Nawotke den Sieg sicherstellte. ---

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr Rostocker FC Rostocker FC Malchower SV 90 Malchower SV 14:00 PUSH

Es kämpft der abstiegsbedrohte Rostocker FC gegen den formstarken Malchower SV 90 um wichtige Zähler. Die Rostocker stecken in einer tiefen Krise, seit sechs Spielen gab es nichts mehr zu holen, zuletzt folgte ein 0:7-Debakel in Penzlin. Das rettende Ufer scheint in weiter Ferne, sollte man nicht langsam ein Spiel gewinnen. Malchow dagegen feiert einen Lauf wie aus dem Bilderbuch, sechs Siege in Serie stehen zu Buche. Im Hinspiel behielten die Malchower mit 1:0 die Oberhand und belegen derzeit mit 34 Punkten den dritten Rang. Trainer Sven Lange kann dabei auf die zweitbeste Defensive setzen, die auswärts erst ein Mal kapitulieren musste. ---

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn SV Pastow SV Pastow 14:00 PUSH

Der FSV Kühlungsborn trifft auf den SV Pastow im Duell der Tabellennachbarn. Die Kühlungsborner gewannen das Hinspiel auf Pastower Anlage mit 3:1, als Garry Emmanuel Onyejelem und Tom Wilke die Weichen früh stellten. Pastow konnte bislang nur ein Rückrundenspiel absolvieren, steht aber mit 28 Punkten auf dem vierten Platz. Die Mannschaft von Heiner Bittorf will den Anschluss an die Top-3 halten, während Kühlungsborn auf Augenhöhe mit 28 Zählern den direkten Vergleich für sich entscheiden möchte. Mit dem Aufstieg werden beide Mannschaften dennoch nichts mehr zu tun haben, zu groß ist der Abstand auf den Spitzenreiter Schwerin mit 16 Punkten. ---

Der SV Hafen Rostock 1961 empfängt den Lokalrivalen SV Warnemünde in einem Spiel, das dem Verlierer der Paarung noch einmal gefährlich werden könnte. Die Warnemünder erlebten einen Rückrunden-Fehlstart bisher, beide Spiele gingen verloren. Zuletzt kassierte man gegen Neubrandenburg eine 2:5-Niederlage - obwohl man zur Halbzeit noch mit 2:1 geführt hatte, brach das Team in der Schlussphase nach vorrangegangenem Platzverweis ein. Im Hinspiel feierten die Warnemünder dagegen ein regelrechtes Schützenfest mit 8:1 gegen die Hafenstädter. Hafen Rostock konnte sich zuletzt beim 2:1-Erfolg in Güstrow befreien, als Guilherme Esteves Lima den späten Siegtreffer markierte. Zuhause ist die Bilanz der Rostocker jedoch mager, lediglich vier Punkte konnten hier eingefahren werden. Sollte der SV Hafen dieses Spiel verlieren, könnte der Abstand zur gefährlichen Zone schnell schwinden. Beide Teams würden gut daran tun, das direkte Duell um den Klassenerhalt für sich zu entscheiden. ---

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg Penzliner SV Penzliner SV 14:00 PUSH