Wichtige Auswärtspunkte für die SG Hecklingen/Malterdingen

Spielertrainer Christian Bär (links) ist mit seiner SG Hecklingen/Malterdingen dem Klassenerhalt ein Stück näher gekommen. – Foto: Daniel Thoma

"Wir stehen kompakter als noch zu Beginn der Saison. Wir haben sehr leidenschaftlich agiert. So haben wir gute Chancen, die Klasse zu halten", sagte Gästetrainer Christian Bär. Seine Mannschaft profitierte von einem umstrittenen Platzverweis gegen Toll Stöcklin (60.). Die SG Weisweil/Forchheim hat nach der überraschenden Heimniederlage nun als Tabellendritter sieben Punkte Rückstand auf den Zweiten SC March. Trainer Stefan Kreutz lobte seine Mannschaft dennoch für einen guten Auftritt in Unterzahl und wollte seinem Team "keinen Vorwurf machen". Bitter aus Sicht der Gastgeber: Beim Spielstand von 0:0 vergaben sie in der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter. Lukas Pickhardt scheiterte am Gästekeeper Daniel Zipperele (27.).