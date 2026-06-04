Wichtige Achse bleibt: SSV Markranstädt bindet drei Leistungsträger

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Die Kaderplanungen beim sächsischen Landesligisten SSV Markranstädt für die kommende Spielzeit 2026/2027 nehmen immer deutlichere Konturen an. Nachdem der Verein in den vergangenen Tagen bereits die Vertragsverlängerungen der erfahrenen Führungsspieler sowie eines vielversprechenden Youngster-Trios vermeldet hatte, folgt nun der nächste strategische Schritt. Mit Lukas Peter, Moritz Griesbach und Marcel Wagner hat sich ein Trio aus dem sogenannten fußballerischen Mittelalter langfristig an den Verein gebunden.

Die tragende Säule im Kadergefüge

Die Bedeutung dieser Personalentscheidungen lässt sich vor allem an der demografischen Struktur des aktuellen Markranstädter Kaders ablesen. Neben Angreifer Luis Freigang bilden Peter, Griesbach und Wagner die einzigen Akteure im Aufgebot, die die Altersgrenze von 23 Jahren bereits überschritten haben, aber zeitgleich noch unter 30 Jahre alt sind. In einer von personellen Umbrüchen und verletzungsbedingten Engpässen geprägten Sachsenliga-Saison füllen diese drei Akteure die Lücke zwischen ungestümer Jugend und den Routiniers im Team. Mit zusammen knapp 70 Saisoneinsätzen gelten sie in der laufenden Spielzeit als absolute Leistungsträger.

Kontinuität und Oberliga-Erfahrung

Die drei Verlängerungen im Detail dokumentieren den sportlichen Wert der Akteure für das Stadion am Bad: