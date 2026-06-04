Wichtige Achse bleibt: SSV Markranstädt bindet drei Leistungsträger

Die Kaderplanungen beim sächsischen Landesligisten SSV Markranstädt für die kommende Spielzeit 2026/2027 nehmen immer deutlichere Konturen an. Nachdem der Verein in den vergangenen Tagen bereits die Vertragsverlängerungen der erfahrenen Führungsspieler sowie eines vielversprechenden Youngster-Trios vermeldet hatte, folgt nun der nächste strategische Schritt. Mit Lukas Peter, Moritz Griesbach und Marcel Wagner hat sich ein Trio aus dem sogenannten fußballerischen Mittelalter langfristig an den Verein gebunden.
Die Bedeutung dieser Personalentscheidungen lässt sich vor allem an der demografischen Struktur des aktuellen Markranstädter Kaders ablesen. Neben Angreifer Luis Freigang bilden Peter, Griesbach und Wagner die einzigen Akteure im Aufgebot, die die Altersgrenze von 23 Jahren bereits überschritten haben, aber zeitgleich noch unter 30 Jahre alt sind. In einer von personellen Umbrüchen und verletzungsbedingten Engpässen geprägten Sachsenliga-Saison füllen diese drei Akteure die Lücke zwischen ungestümer Jugend und den Routiniers im Team. Mit zusammen knapp 70 Saisoneinsätzen gelten sie in der laufenden Spielzeit als absolute Leistungsträger.
Die drei Verlängerungen im Detail dokumentieren den sportlichen Wert der Akteure für das Stadion am Bad:
Lukas Peter: Der Defensivspezialist wechselte bereits im Jahr 2019 vom Halleschen FC zum SSV. Mit der neuen Unterschrift geht er in seine mittlerweile achte Spielzeit in Markranstädt und verkörpert damit ein außergewöhnliches Maß an Vereinstreue. In der laufenden Meisterschaftsrunde stand er in 24 Partien auf dem Feld und steuerte zwei Treffer bei.
Moritz Griesbach: Griesbach kam erst im Sommer des vergangenen Jahres vom Oberligisten SG Union Sandersdorf nach Markranstädt und gewöhnte sich schnell an das neue Umfeld. Er avancierte in 21 Einsätzen (zwei Tore) zum Stammspieler und bringt die wertvolle Erfahrung aus der höheren Spielklasse in das Team ein.
Marcel Wagner: Für den Defensivakteur wird das kommende Jahr die dritte Spielzeit im blau-weißen Trikot sein. Nach seinem Wechsel vom HFC Colditz im Jahr 2024 entwickelte er sich zu einer verlässlichen Defensivoption und kann inzwischen auf insgesamt 44 Pflichtspieleinsätze für den SSV verweisen.