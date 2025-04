Wichtige 3 Punkte gegen G.S.I. Rümlang

Zugegebenermassen zeigten sich jedoch auch die Neumünsteraner an diesem Sonntagmorgen nicht von ihrer besten Seite. Das schleppende Offensivspiel und die passive Defensive führten zwischenzeitlich gar zu mannschaftsinternen Misstönen. Stimmung gereizt quasi. Trotzdem kam es, wie es kommen musste: Nach einer gefährlich getretenen Ecke von Gabay fand der Ball mustergültig und frei von jeglicher Hektik via Befreiungsversuch sowie Schienbein der gegnerischen Hintermannschaft doch noch seinen Weg ins Tor.

So nahm Neumi eine eher glückliche Führung mit in die Pause und gelobte Besserung – im Wissen darum, dass es in der zweiten Halbzeit mit einem knappen Vorsprung meistens besser wird. Vorerst aber gab es weiter Stunk: Zunächst quittierte Sadiku seine Auswechslung mit einem Wutausbruch und Tritt gegen die Bande, aufgebracht darüber, dass er in seinem letzten Spiel vor den Ferien bereits zu diesem Zeitpunkt ausgewechselt wurde. Trainer Reiff wiederum nahm sich den Schiedsrichter vor und erinnerte diesen nach einer Showeinlage Straumanns daran, dass es seine Aufgabe sei, die Spieler zu schützen. Der Schiedsrichter seinerseits, vor dem Spiel noch um die Gesundheit seiner Schützlinge besorgt („Achtung Jungs, der Platz ist rutsch“), sah seine Aufgabe zu diesem Zeitpunkt viel eher darin, der Gruppetto aus der Agglo noch einen abenteuerlichen Elfmeter zuzusprechen. Diesen kratzte Schlussmann Struchen in der Folge gekonnt aus der unteren rechten Ecke, weshalb sich die drei Punkte nach einer ebenso bescheidenen zweiten Halbzeit schliesslich doch noch in den Kreis 7 verirrten.