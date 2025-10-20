Wichtige 3 Punkte aus Stödtlen entführt!

Nach der etwas turbulenten Woche und der Trennung von Patrick Bartak ging es nun darum, in Stödtlen einen Neuanfang zu machen. Gleich in den ersten 10 Minuten hatte man hochkarätige Chancen, die zur Führung eigentlich hätten reichen müssen. Zunächst legte Essig perfekt auf Jakobschy ab, dessen Schuss aber noch von einem Abwehrspieler vor der Linie zur Ecke geklärt wurde. Aus diesem Eckball kam Weisensee am 5-Meter-Raum zum Schuss, der Ball wurde von Ganzenmüller im SGM-Tor aber stark pariert. In der 8.Spielminute war es erneut Weisensee, der nach Flanke von Essig am langen Pfosten per Kopf die Chance zur Führung hatte. Dieses Mal hielt Ganzenmüller per Fußabwehr und es blieb beim 0:0. Von der Heimelf kam die ersten 20 Minuten nichts, erst als man die ein oder andere Standardsituation zuließ, gab es Szenen in Richtung von Unterkochens Torwart Illig. Dazu musste er auch einmal einen selbst verschuldeten Ball klären. In der 36.Minute ging man verdientermaßen mit 0:1 in Führung, als eine Viehöfer-Ecke an „Freund und Feind vorbei“ ins lange Eck reinging. Bis kurz vor der Pause hatte man nun wieder ein deutliches Übergewicht bei den Spielanteilen und konnte dies dann auch zum 0:2 nutzen. Nach schnellem Umschalten kam der Ball über Jakobschy zu Blank, der aus dem Halbfeld heraus einen perfekten Steckball auf Ilg spielte und dieser sich die Chance nicht mehr nehmen ließ. Nicht ganz so optimal war die anschließende Verteidigung in der letzten Szene vor der Pause, als man viel zu passiv war und so doch noch das 1:2 durch Weißenburger zuließ. Nach dem Seitenwechsel nahm das Niveau der Partie spielerisch deutlich ab und es gab es eine Fülle an Spielunterbrechungen, gelben und roten Karten. Zunächst sah Landgraf die Rote Karte, als er nach Foul von Essig völlig die Nerven verlor und in Richtung des Halses von Essig griff. Als sich das Spiel wieder etwas beruhigt hatte, gab es für Christian Essig die Chance zum 1:3, doch er schoss den Ball in der 55.Minute über das Tor. Die nächsten 20 Minuten verwaltete man das Ergebnis in Überzahl relativ geschickt, musste in der 76.Minute allerdings nach Feldverweis gegen Essig ebenfalls auf einen Spieler verzichten. So wurde die letzte Viertelstunde zur wahren Abwehrschlacht, denn es fehlte meistens die Entlastung nach vorne. Letztlich ließ man aber keine klare Chance mehr zum Ausgleich zu und brachte das wichtige 1:2 damit über die Zeit.