"Wichtig, nicht mit leeren Händen dazustehen"

In Schüttorf trafen am Sonntag mit dem SC Melle und dem FC Schüttorf zwei Teams aufeinander, die definitiv den Anspruch haben, eine gute Rolle in der Landesliga zu spielen und das spiegelte sich auch auf dem Platz wider.

"Es war ein Spiel auf Augenhöhe." so Dennis Große Vennekate, Co-Trainer des Heimteams. So reichte in der ersten Hälfte eine Aktion, um mit einer Führung in die Pause zu gehen. Steffen Kronemeyer war nach 22 Minuten zur Stellte und schoss Schüttorf in Front. Kurz nach der Pause kam Melle dann besser ins Spiel, doch der Treffer fiel erneut für Schüttorf. Denis Salkovic erzielte das 2:0 in der 58. Minute. "Mitten in der Drangphase der Treffer, doch der brachte uns keine Sicherheit." sah Vennekate.