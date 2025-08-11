„Wichtig, mit einem Sieg zu starten“ – Münsing belohnt sich

Ein hartes Stück Arbeit hatte der SV Münsing beim TSV Peißenberg zu erledigen. Doch es gelang ihnen ihre Kontrolle und Dominanz zumindest in einen Treffer und damit auch den ersten Dreier umzumünzen. „Es war wichtig mit einem Sieg zu starten“, freute sich SVM-Coach Martin Grelics nach dem 1:0-Erfolg. Er lobte die Mentalität seiner Mannschaft, die über 90 Minuten an den Sieg geglaubt habe.

Münsing hatte ein klares spielerisches Übergewicht, wenngleich Peißenberg durchaus auch mitspielen wollte und sich nicht hinten verbarrikardierte. „Die Räume waren sogar eher hinter der Kette. Nur haben wir die nicht gut gefunden“, sagt Grelics. Hans Zachenbacher nach einer Ecke und Sebastian Uhle nach einer Flanke, boten sich die besten Gelegenheiten der ersten Hälfte. Aber auch Peißenberg hätte bei zwei Angriffen über den Flügel einen Führungstreffer erzielen können.

Das Tor des Tages fiel in der 61. Minute, als Sebastian Uhle einen geklärten Ball vor die Füße bekam, diesen dann nochmal in den Strafraum brachte, wo ihn Hans Zachenbacher aus gut acht Metern ins Tor bugsierte. Peißenberg schwächte sich in der Folge noch selbst, weil Eleftherios Caci kurz nach dem Gegentreffer für eine verbale Entgleisung erst eine Zeitstrafe und dann glatt Rot bekam. „Wir haben es aber nicht geschafft, in Überzahl klare Chancen zu erspielen“, bemängelte Martin Grelics. Er zählte nur noch zwei Szenen des in der Schlussphase eingewechselten Simon Pilch auf.