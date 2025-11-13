– Foto: Imago Images

"Wichtig ist jetzt, dass wir wieder an unsere Stärken glauben" Ravensburg empfängt den 1. FC Normannia Gmünd, Gabriele fällt erstmal aus Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Norm. Gmünd FV Ravensb.

Nach drei sieglosen Spielen will der FV Ravensburg am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Rahman Soyudogru sieht seine Mannschaft dabei nicht in einer Krise, erkennt aber klare Ansatzpunkte für Verbesserungen. „Natürlich hätten wir uns in den letzten Spielen mehr Punkte gewünscht“, sagt der 36-Jährige. „Wir waren aber in keinem Spiel klar unterlegen. Es waren Kleinigkeiten, individuelle Fehler oder fehlende Konsequenz im Abschluss und in der Verteidigung, die uns Punkte gekostet haben.“

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 14:30 PUSH



Trotz der zuletzt ausbleibenden Siege sieht Soyudogru keinen Grund zur Verunsicherung. „Die Leistungen sind grundsätzlich in Ordnung, aber uns fehlt momentan ein Stück Entschlossenheit und Cleverness, sowohl vorne als auch hinten. Daran müssen wir weiter arbeiten.“ Der mentale Faktor spielt eine Rolle



Nach der langen Serie ohne Niederlage vor dieser Phase sei nun vor allem mentale Stärke gefragt. „Ja, sicherlich“, sagt Soyudogru auf die Frage, ob die aktuelle Situation auch Kopfsache sei. „Wenn man eine Serie hat, läuft vieles von selbst. Wenn man aber ein, zwei Spiele nicht gewinnt, macht man sich Gedanken und spielt nicht mehr so befreit wie zuvor. Wichtig ist jetzt, dass wir wieder an unsere Stärken glauben. Wir wissen, was wir können und müssen das mit der nötigen Überzeugung und Entschlossenheit wieder auf den Platz bringen.“

Pflichtaufgabe mit Tücken



Mit dem kommenden Gegner, dem 1. FC Normannia Gmünd, trifft der FV Ravensburg auf den Tabellensiebzehnten. Für Soyudogru ist das Duell jedoch alles andere als ein Selbstläufer. „Das ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen zu Hause unbedingt wieder gewinnen und uns selbst belohnen. Wir wissen aber auch, dass solche Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenregion oft besonders unangenehm sind.“ Der Trainer warnt davor, Gmünd an der Tabelle zu messen. „Ich erwarte eine unangenehme Mannschaft, die aufgrund der letzten Ergebnisse unter Druck steht und alles versuchen wird, das Spiel zu gewinnen. Wichtig wird sein, dass wir den Kampf annehmen und unsere Chancen konsequent nutzen.“