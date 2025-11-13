Nach drei sieglosen Spielen will der FV Ravensburg am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Rahman Soyudogru sieht seine Mannschaft dabei nicht in einer Krise, erkennt aber klare Ansatzpunkte für Verbesserungen. „Natürlich hätten wir uns in den letzten Spielen mehr Punkte gewünscht“, sagt der 36-Jährige. „Wir waren aber in keinem Spiel klar unterlegen. Es waren Kleinigkeiten, individuelle Fehler oder fehlende Konsequenz im Abschluss und in der Verteidigung, die uns Punkte gekostet haben.“
Der mentale Faktor spielt eine Rolle
Nach der langen Serie ohne Niederlage vor dieser Phase sei nun vor allem mentale Stärke gefragt. „Ja, sicherlich“, sagt Soyudogru auf die Frage, ob die aktuelle Situation auch Kopfsache sei. „Wenn man eine Serie hat, läuft vieles von selbst. Wenn man aber ein, zwei Spiele nicht gewinnt, macht man sich Gedanken und spielt nicht mehr so befreit wie zuvor. Wichtig ist jetzt, dass wir wieder an unsere Stärken glauben. Wir wissen, was wir können und müssen das mit der nötigen Überzeugung und Entschlossenheit wieder auf den Platz bringen.“
Pflichtaufgabe mit Tücken
Mit dem kommenden Gegner, dem 1. FC Normannia Gmünd, trifft der FV Ravensburg auf den Tabellensiebzehnten. Für Soyudogru ist das Duell jedoch alles andere als ein Selbstläufer. „Das ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen zu Hause unbedingt wieder gewinnen und uns selbst belohnen. Wir wissen aber auch, dass solche Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenregion oft besonders unangenehm sind.“
Der Trainer warnt davor, Gmünd an der Tabelle zu messen. „Ich erwarte eine unangenehme Mannschaft, die aufgrund der letzten Ergebnisse unter Druck steht und alles versuchen wird, das Spiel zu gewinnen. Wichtig wird sein, dass wir den Kampf annehmen und unsere Chancen konsequent nutzen.“
Defensive Stabilität im Fokus
Trotz der stabilen Offensivleistung – in Bietigheim-Bissingen traf Ravensburg zweimal – sieht Soyudogru Verbesserungsbedarf in der Defensive. „Wir müssen generell wieder stabiler stehen. Das betrifft jedoch nicht nur die Abwehrspieler, sondern die gesamte Mannschaft. Wir müssen als Team bis zum Schluss entschlossen verteidigen.“ Genau daran habe das Team in der Trainingswoche gearbeitet.
Personelle Ausfälle erschweren Vorbereitung
Vor dem Heimspiel muss der FV Ravensburg um mehrere Spieler zittern. „Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, bei denen wir hoffen, dass sie bis Samstag fit sind“, erklärt Soyudogru. Besonders schmerzlich wiegt der Ausfall von Daniele Gabriele: „Er wurde am Montag am Handgelenk operiert und fällt deshalb aus. Ob er in den letzten Spielen noch dabei sein kann, müssen wir abwarten.“
Blick nach vorn
In der Tabelle belegt Ravensburg mit 27 Punkten derzeit den vierten Platz und bleibt damit in in der Spitzengruppe. Soyudogru will die positive Grundstimmung bewahren und die Fehler der vergangenen Wochen als Lernprozess verstehen.