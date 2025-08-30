"Wichtig ist, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren"

Am Sonntag (13.00 Uhr) kommt es in der Bezirksliga zum Duell zwischen dem MTV Wolfenbüttel II und dem KSV Vahdet Salzgitter. Beide Teams liegen nach drei Spieltagen im Tabellenmittelfeld.

Der MTV II hat bislang vier Punkte gesammelt und rangiert auf Platz elf. Nach einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage wollen die Wolfenbütteler im Heimspiel auf Kunstrasen die eigene Bilanz ausgleichen. Trainer Murat Güzel setzt dabei auf die gewohnten Stärken seiner Mannschaft: „Am Sonntag treffen wir mit Vahdet auf eine physisch sehr präsente Mannschaft. Entscheidend wird sein, dass wir im letzten Drittel die richtigen Lösungen finden und unsere Chancen entschlossener nutzen.“

Besonders der Heimvorteil soll ein Faktor werden: „Wir spielen zu Hause auf unserem Kunstrasen, in unserem Wohnzimmer und dort wollen wir unsere Stärken auf den Platz bringen. Wichtig ist, dass wir diszipliniert verteidigen, mutig nach vorne spielen und unsere Aufgaben konsequent erledigen. Dann liegt es in unserer Hand.“

Der KSV Vahdet Salzgitter reist mit sechs Punkten als Tabellensechster nach Wolfenbüttel. Zwei Siege aus den ersten drei Spielen haben für eine solide Ausgangsposition gesorgt. Das Team tritt bislang solide auf und will die eigene gute Frühform bestätigen.