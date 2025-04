Wichtig erkämpfter Punkt in Holzschwang

Auf dem holprigen Platz in Holzschwang gehörte die Anfangsphase der Heimelf. Unsere Jungs konzentrierten sich zunächst darauf, defensiv stabil zu stehen und die Räume eng zu halten – mit Erfolg: Die Gastgeber taten sich schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Wenn doch mal ein Ball durchrutschte, war wie schon in den letzten Wochen Oldie Dalibor Bauer im Tor zur Stelle und verhinderte Schlimmeres.

Offensiv konnte der SVJ bis zur Halbzeitpause jedoch ebenfalls keine nennenswerte Torchance verzeichnen. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Auch unser SVJ wurde zunehmend gefährlicher – besonders durch die Wind-Brüder, deren Aktionen mehrfach nur knapp vor dem gegnerischen Tor gestoppt wurden. In der 65. Minute war es dann jedoch die Heimelf, die nicht unverdient mit 1:0 in Führung ging – auch weil unsere Abwehr in dieser Szene nicht ganz wach war.

Doch wie schon in der Vorwoche gab sich das Team von Kapitän und Antreiber Marco Wind nicht geschlagen. Erst scheiterte Wind per Kopf nach einer sehenswerten Flanke von Noah Geiger am Pfosten. Wenig später war es Henrik Hülsmann, der nach einer Ecke von Marco Wind goldrichtig stand und den Ball per Kopf zum viel umjubelten 1:1 über die Linie drückte.

Die letzten 15 Minuten hatten es noch einmal in sich: Beide Teams warfen alles in die Zweikämpfe und suchten den Lucky Punch – doch keinem gelang der entscheidende Treffer. Am Ende blieb es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung.