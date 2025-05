Wi: Wer geht hoch, wer muss runter?

Wiesbaden. Im Wiesbadener Fußball bahnen sich die letzten Entscheidungen an. Noch zwei Spieltage sind zu spielen. Die Auf-und Abstiegssituation in den jeweiligen Spielklassen ist diese Saison durchaus kompliziert. Fest steht, dass die Relegation in den lokalen Wiesbadener Ligen komplett entfällt.

Kreisoberliga: Die SKG 23 Wiesbaden hat den sicheren Aufstieg in die Gruppenliga bereits in der Tasche und wird der einzige direkte Aufsteiger sein. Der Tabellenzweite, Biebrich II oder Naurod, nimmt an einer Aufstiegsrunde teil. Am unteren Ende der Tabelle trifft es Klarenthal und Kohlheck, die bedingt durch die jeweiligen Rückzüge in die A-Liga absteigen werden.

Kreisliga A: Tabellenführer Medenbach ist rechnerisch nicht mehr von den ersten drei Plätzen zu verdrängen. Naurod II, Igstadt und Maroc machen die Ränge zwei und drei unter sich aus. Falls Naurod II unter die Top drei kommt, können sie nur aufsteigen, wenn ihre KOL-Mannschaft über die Aufstiegsrunde in die Gruppenliga aufsteigt, ansonsten steigt der Tabellenvierte auf. Absteiger Klarenthal wird die Liga nächste Saison aufstocken, Kohlheck wird zur neuen Saison in der B-Liga antreten. Absteigen in die B-Liga wird der TuS Dotzheim, der zurückgezogen hat.