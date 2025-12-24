WGH-Cup in Hennigsdorf: Hallenfußball an Weihnachten

Der zweite Weihnachtsfeiertag steht in Hennigsdorf ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Am Freitag, 26. Dezember 2025, richtet der FC 98 Hennigsdorf in der Stadtsporthalle den Weihnachtsturnier WGH-Cup aus. Acht Herrenmannschaften treten in der Halle gegeneinander an, spielen um Pokal, Prestige und sportliche Standortbestimmung zum Jahresabschluss. Mit klarer Turnierstruktur, namhaften Teilnehmern und dem Titelverteidiger Club Italia Berlin verspricht der Abend intensive Spiele, kurze Entscheidungswege und emotionale Momente bis spät in den Abend hinein.

Der Gastgeber im Mittelpunkt Der FC 98 Hennigsdorf tritt als Ausrichter und sportlicher Teilnehmer an. Für den Gastgeber bedeutet das Turnier mehr als nur ein weiterer Programmpunkt im Kalender. Der WGH-Cup ist Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren und den eigenen Leistungsstand im direkten Vergleich zu messen. Die Halle wird zum vertrauten Umfeld, zugleich aber auch zur Bühne, auf der jeder Fehler sichtbar wird. Der Auftakt gegen den FC Brandenburg 03 setzt den Ton für den gesamten Turnierabend.

Ein Turnier mit klarer Struktur Der Modus des WGH-Cups ist bewusst übersichtlich gehalten und dennoch maximal anspruchsvoll. Acht Mannschaften sind in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden, jede Partie dauert zwölf Minuten. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Die Drittplatzierten spielen um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben. Anschließend folgen das Spiel um Platz drei und das Finale. Diese Struktur sorgt dafür, dass jede Begegnung sportliche Relevanz besitzt und kein Spiel zur Nebensache wird.

Der Titelverteidiger als Maßstab

Mit dem Club Italia Berlin reist der amtierende Titelträger nach Hennigsdorf. Die Berliner gehen mit der Rolle des Gejagten ins Turnier und stehen unter besonderer Beobachtung. In der Gruppenphase trifft der Titelverteidiger unter anderem auf die SG Union 1919 Klosterfelde II, die SG Grün-Weiß Bärenklau und den Oranienburger FC Eintracht. Jede dieser Begegnungen trägt das Potenzial, früh über das Kräfteverhältnis im Turnier zu entscheiden.

Gruppe A: Gastgeber, Hauptstadtduell und regionale Rivalität

In der Gruppe A stehen sich der FC 98 Hennigsdorf, der FV 1997 Liebenwalde, der VfB Hermsdorf Berlin und der FC Brandenburg 03 gegenüber. Diese Gruppe vereint regionale Nähe und sportliche Kontraste. Der Gastgeber trifft auf bekannte Gegner, während mit dem VfB Hermsdorf auch Berliner Hallenroutine ins Spiel kommt. Der dichte Zeitplan lässt kaum Raum zur Erholung, wodurch jeder Fehler sofort Folgen für die Tabellenlage haben kann.

Gruppe B: Titelambitionen und offene Rechnungen

Die Gruppe B verspricht eine hohe sportliche Dichte. Neben dem Club Italia Berlin kämpfen der Oranienburger FC Eintracht, die SG Grün-Weiß Bärenklau und die SG Union 1919 Klosterfelde II um die Halbfinalplätze. Diese Konstellation verbindet unterschiedliche Spielansätze und Vereinsstrukturen. Gerade in der Halle können solche Unterschiede schnell nivelliert werden, was die Gruppe schwer kalkulierbar macht.

Ein enger Zeitplan ohne Verschnaufpause

Der Turnierbeginn ist auf 18.15 Uhr angesetzt, das Finale ist für 22.45 Uhr vorgesehen. Dazwischen reiht sich Spiel an Spiel. Die kurze Spielzeit von zwölf Minuten erhöht den Druck zusätzlich. Früh erzielte Tore gewinnen an Bedeutung, Rückstände sind nur schwer aufzuholen. Konzentration, Effizienz und schnelle Anpassungsfähigkeit werden zu entscheidenden Faktoren.

Der Weg durch die K.-o.-Phase

Ab 21.30 Uhr beginnt die entscheidende Phase des Turniers. Die Halbfinals trennen Hoffnungen von Enttäuschungen, danach folgen die Platzierungsspiele. Das Finale bildet den Höhepunkt eines langen Hallenabends. Wer dort steht, hat sich durch Konstanz und Nervenstärke ausgezeichnet und den Turniermodus am besten angenommen.

Weihnachtsfußball mit besonderer Atmosphäre

Der WGH-Cup des FC 98 Hennigsdorf verbindet sportlichen Ehrgeiz mit der besonderen Stimmung der Feiertage. Es entsteht eine Atmosphäre, die Hallenfußball besonders macht: Nähe, Intensität und Emotionen auf engstem Raum. Der Turnierabend bietet Spielern und Zuschauern die Gelegenheit, das Fußballjahr mit Wettbewerb und Leidenschaft ausklingen zu lassen.