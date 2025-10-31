WG-Duell in Landsberg: "Foppen uns immer wieder deswegen"

Letzter Spieltag der Hinrunde in der Bayernliga Süd: Spitzenteam TSV Landsberg trifft auf den starken Aufsteiger TSV Gundelfingen. Die Lechstädter können dabei noch die Herbstmeisterschaft ergattern.

Landsberg – Letztes Spiel der Vorrunde für Bayernligist TSV Landsberg. Am Samstag, an Allerheiligen, empfängt die Truppe von Trainer Chris Rech (32) um 14 Uhr im 3C-Sportpark den TSV Gundelfingen – den alten Rivalen und Aufsteiger aus Schwaben, der sich nach einem Jahr Landesliga mit aktuell Platz 7 eindrucksvoll in der Bayernliga zurückgemeldet hat.

Landsberg geht nach dem 3:0 von 1860 München II im Nachholspiel am Mittwoch gegen Geretsried als Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf die „kleinen Löwen“ in die Partie. Um „Herbstmeister“ zu werden, müssen Maxi Berwein und Co. gewinnen – und auf einen Ausrutscher von 1860 am Sonntag in Ismaning hoffen. „Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel.

Wir haben uns mit guten Leistungen an die Tabellenspitze herangespielt und könnten die Hinrunde mit dem Herbstmeistertitel krönen“, sagt Co-Trainer Furkan Kircicek (29). „Wir haben gezeigt, dass wir jeden schlagen können und werden alles für einen positiven Abschluss und natürlich einen Heimsieg reinhauen.“

Er weiß: „Gundelfingen spielt sehr körperbetont, ist zweikampfstark und hat einen klaren Plan.“ Die letzte Partie der Vorrunde ist das erste von fünf Spielen, die noch vor der Winterpause terminiert sind. Drei davon zuhause, alle wieder samstags statt wie zuletzt im Freitagabend- Schummerlicht.

Die Gastgeber freuen sich, wieder bei Tageslicht, die Gäste, überhaupt wieder spielen zu können. Gundelfingen musste zuletzt nach dem 0:0 am 11. Oktober gegen Erlbach zwei Wochenenden aussetzen: Erst war spielfrei, dann fiel das Heimspiel gegen Kirchanschöring wegen „Unbespielbarkeit des Platzes“ aus.

Gundelfingen ausgeruht – Ex-Landsberger kehrt an den Lech zurück

„Nach drei Wochen Pause fehlt uns jetzt natürlich ein bisschen die Spielpraxis. Dafür konnten sich die angeschlagenen Spieler auskurieren“, sagt, „Gufi“- Abwehrspieler David Anzenhofer (31), der Ex-Kapitän des TSV Landsberg (54 Spiele von 2018 bis 2022). „Anze“ war einer der Aufstiegs-Helden von 2019 und bester Torschütze mit unglaublichen 23 Treffern, 17 davon per Elfmeter.

„Er war mein verlängerter Arm, ein echter Leader und hat als Abwehrchef mit so vielen Toren eine Wahnsinns-Saison gespielt“, so sein damaliger Spielertrainer Muriz Salemovic (37). Anzenhofer ist der einzige Akteur aus der Meistermannschaft von damals, der immer noch in der Bayernliga spielt, Maxi Holdenrieder kam erst nach dem Aufstieg zum TSV. „Das wird sicher ein heißes Spiel. Landsberg hat enorme Qualität und wir werden viel Energie auf den Platz bringen“, freut sich Anzenhofer auf das Traditionsduell.

WG-Duell in der Bayernliga: Bettrich trifft auf Achatz

Schon im August 1966 gab es diese Partie: In der Bezirksliga Schwaben feierte Gundelfingen da einen 8:2-Sieg. Weitere 51 Spiele sind seither in der Bezirks-, Bezirksober-, Landes- und Bayernliga dokumentiert. Die Bilanz ist ausgeglichen: 23 Mal siegte Gundelfingen, 22 Mal Landsberg, dazu gab’s sieben Unentschieden.

Lech- gegen Donaustädter – das ist eine Partie, auf die sich alle Beteiligten freuen. Kircicek hat in Memmingen z.B. schon mit Anzenhofer und dem aktuellen Co-Trainer Stefan Heger (34) zusammengespielt. Und da sind noch zwei Spieler, die eng befreundet sind und erstmals seit langer Zeit in einem Pflichtspiel gegeneinander antreten: Der Landsberger Mittelfeld-Kämpfer Lukas Bettrich (23) und der Gundelfinger Sturm-Neuzugang Simon Achatz (24) leben seit Anfang 2023 in einer Wohngemeinschaft in Augsburg-Haunstetten, nachdem sie sich vor ein paar Jahren bei einer Uni-Vorlesung kennengelernt hatten.

„Wir foppen uns immer wieder deswegen. Seit klar ist, dass wir wieder in derselben Liga spielen, gab’s schon mal den ein oder anderen frechen Spruch von beiden Seiten“, verrät Bettrich. Aktuell steht’s übrigens nach Saisontoren 4:1 für Achatz, von dem Anzenhofer sagt: „Er bringt uns voran“. Ob einer der beiden WG-Bewohner am Samstag seine Bilanz verbessern kann? Gäbe sicher den nächsten Spruch vom Kollegen…