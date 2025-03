WFV: Wie geht es nach dem Rückzug des Donzdorfer JC weiter?

Der Donzdorfer JC hat am heutigen Vormittag dem Württembergischen Fußballverband mitgeteilt, dass er sich mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Landesliga 2 zurückzieht. Der wfv bedauert diesen Rückzug und die damit verbundenen Auswirkungen für den sportlichen Wettbewerb.

Konsequenzen für den sportlichen Wettbewerb

Gemäß den Regularien des wfv (§ 46a Nr. 4 lit. a) wfv-Spielordnung) bedeutet dies, dass alle bisher absolvierten Spiele des Vereins in der Saison 2024/25 aus der Wertung genommen werden. Die Tabelle der Landesliga 2 wird entsprechend angepasst. In der Landesliga 2 steigen in der laufenden Saison nach dem beschlossenen Spielsystem mindestens 3 und maximal 6 Mannschaften ab.