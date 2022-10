WFV teilt neue Infos mit Fußball-Feiertag im DB Regio-wfv-Pokal: 16 Teams wollen ins Viertelfinale

Von 119 Mannschaften sind 16 im Wettbewerb verblieben: Am Dienstag, 1. November (Allerheiligen), treten die besten Mannschaften aus Württemberg im Achtelfinale des DB Regio-wfv-Pokalwettbewerb der Saison 2022/23 an. Gelost wurden die Begegnungen bereits am 20. September im Panoramastadion des FC Holzhausen. Als Losfee fungierte Janik Michel, der die Torjägerliste der Oberliga Baden-Württemberg mit zwölf Treffern nach wie vor anführt.

Und Michel kann’s nicht nur mit dem Fuß, sondern auch mit der Hand: Für sein eigenes Team FC Holzhausen zog er mit dem Derby gegen den höherklassigen Regionalligisten TSG Balingen Fußball das Wunschlos. 25 Auto-Minuten trennen die beiden Vereine, man kennt sich gut. Eine harte Nuss hat auch der SV Fellbach zu knacken: Der Verbandsligist stellt sich dem Titelverteidiger und Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, den Stuttgarter Kickers. Deren Toptorjäger Kevin Dicklhuber sitzt Janik Michel im Meisterschaftswettbewerb mit elf Treffern im Nacken.

Auch Nesreddine Kenniche vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen weiß, wo das Tor steht. Zu stolzen neun Oberliga-Treffern kommen sechs Tore im DB Regio-wfv-Pokal – die aktuelle Bestmarke. Sein FSV 08 ist am Dienstag beim Verbandsliga-Spitzenreiter 1. FC Normannia Gmünd zu Gast. Dort sorgt wiederum Alexander Aschauer für Zählbares mit derzeit 9 Ligatreffern. Mit breiter Brust wird der SSV Ulm 1846 Fußball in der Runde der letzten 16 auftreten. Der Rekordpokalsieger führt die Regionalliga Südwest souverän an. Im Verbandspokal wartet allerdings mit der Sport-Union Neckarsulm (Oberliga) keine leichte Aufgabe.

Auf Augenhöhe werden sich der FC 08 Albstadt und Türk Spor Neu-Ulm begegnen – beide sind in der Landesliga zu Hause. Zum Duell zweier Verbandsligisten kommt es indes zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und dem SSV Ehingen-Süd. Einer von vier verbliebenen Landesligisten ist der FV Rot-Weiß Weiler, der den Heimvorteil im Allgäu gegen die TSG Backnang aus der Oberliga nutzen will. Gleich drei Spielklassen trennen den VfB Bösingen (Landesliga 3) vom Regionalligisten VfR Aalen.