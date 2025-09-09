WFV-Sportgericht urteilt: Calcio verliert Punkt am grünen Tisch

Ein Urteil des Sportgerichts des Württembergischen Fußballverbands (WFV) sorgt für Bewegung in der Verbandsliga Württemberg. Das eigentlich mit 1:1 beendete Spiel am 24. August zwischen Calcio Leinfelden-Echterdingen und dem VfB Friedrichshafen wird nun mit 0:3 gewertet.

Regelverstoß mit Folgen Doch nach Spielende nahm die Partie eine unerwartete Wendung. In der 60. Minute hatte Calcio Leinfelden-Echterdingen den Spieler Qlirim Zekaj eingewechselt. Dieser stand jedoch nicht auf dem offiziell freigegebenen Spielberichtsbogen. Der Co-Trainer der Hausherren meldete den Vorfall direkt nach Abpfiff dem Schiedsrichtergespann. Daraufhin wurde der Spieler nachträglich in den Bericht aufgenommen.

Ausgang des Spiels auf dem Platz Am 3. Spieltag hatten sich Calcio Leinfelden-Echterdingen und Aufsteiger VfB Friedrichshafen ein intensives Duell geliefert. Vor 150 Zuschauern brachte Kai Kramer die Gäste in der 64. Minute mit 1:0 in Führung. Erst kurz vor Schluss gelang Jovan Djermanovic in der 88. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Mit dem 1:1 schien ein Remis gefunden, das beiden Mannschaften einen Punkt brachte.

Entscheidung des WFV-Sportgerichts

Das Sportgericht des WFV bewertete diesen Vorgang klar: Der Einsatz eines nicht gemeldeten Spielers stelle einen Verstoß gegen die Regularien dar. Auch wenn Zekaj nachgetragen wurde, erfolgte die Einwechslung laut WFV regelwidrig. Das Urteil fiel eindeutig aus – die Partie wird mit 0:3 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen gewertet. Damit verliert die Mannschaft von Calcio Leinfelden-Echterdingen nicht nur den vermeintlichen Punkt, sondern auch das erzielte Tor.

Bedeutung für Friedrichshafen

Für den VfB Friedrichshafen bringt das Urteil den ersten Saisonsieg – wenn auch nicht auf sportlichem Wege, sondern am grünen Tisch. Mit den drei Punkten rückt der Aufsteiger auf Tabellenplatz 16 vor und verlässt damit den letzten Rang. Für die Mannschaft, die bisher vergeblich auf ein Erfolgserlebnis gewartet hatte, ist die Entscheidung dennoch ein kleiner Befreiungsschlag.

Auswirkungen auf die Tabelle

Die neue Tabelle zeigt, wie eng es in der Verbandsliga Württemberg nach fünf Spieltagen zugeht. An der Spitze marschieren die Young Boys Reutlingen mit fünf Siegen aus fünf Spielen (15 Punkte) unaufhaltsam voran. Dahinter hält der FC Holzhausen mit 13 Punkten den Anschluss. Im Mittelfeld rangieren mehrere Teams eng beieinander, darunter der TSV Berg, der TSV Oberensingen und der SV Fellbach.

Am Tabellenende verändert das Urteil die Ausgangslage spürbar. Calcio Leinfelden-Echterdingen fällt mit vier Punkten auf Platz 14 zurück. Friedrichshafen zieht mit drei Punkten am FC Esslingen vorbei, der nun die rote Laterne übernimmt.

Signalwirkung des Urteils

Das Urteil des WFV macht deutlich, dass formale Fehler in der Spielorganisation gravierende Folgen haben können. Für Calcio Leinfelden-Echterdingen ist der Verlust des Punktes ein Rückschlag. Für Friedrichshafen hingegen könnte dieser unerwartete Erfolg ein wichtiges Signal sein, um in der Liga anzukommen.