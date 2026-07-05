WFV präsentiert zum 75-jährigen Jubiläum neuen Markenauftritt Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: WFV

Anlässlich seines bevorstehenden 75-jährigen Jubiläums feiert der Württembergische Fußballverband am gestrigen Samstag seine erfolgreiche Geschichte und leitet gleichzeitig eine neue Ära ein. Im Rahmen eines Sommerfestes – nur einen Katzensprung vom Gründungsort in Ulm entfernt – präsentiert der Verband seinen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem gesamten Verbandsgebiet einen umfassenden Markenrelaunch.

Seit der Gründung im Jahr 1951 hat sich der Verband gemeinsam mit seinen Vereinen, Ehrenamtlichen und Beschäftigten stetig weiter entwickelt. Mit dem neuen Markenauftritt zum 75-jährigen Bestehen wird diese Entwicklung nun für alle sichtbar fortgeführt: Traditionsbewusst, klar im Heute und offen für das Künftige. Als klares Bekenntnis zur eigenen Stärke und Solidität wird die Verbands-Kürzel ab sofort wieder komplett in Großbuchstaben ausgeführt: Der WFV schreibt sich wieder groß. Vom „Kartoffelkäfer“ in die digitale Moderne Der Fußball definiert sich seit jeher über Tradition und Symbolik. Ein Blick auf die Historie des Erscheinungsbildes verdeutlicht diesen kontinuierlichen Weg. Das Ursprungslogo von 1951 war stark heraldisch geprägt. Die klassische Schildform, klare Farbflächen und eine markante Wortmarke verliehen dem Verband in den Nachkriegsjahrzehnten Identität, Autorität und regionale Verankerung. Die liebevolle Bezeichnung „Kartoffelkäfer“ belegt bis heute die tiefe emotionale Bindung zu diesem Logo.

Mit dem Relaunch im Jahr 2005 erfolgte ein disruptiver Schritt in eine moderne, dynamische und dem damaligen Zeitgeist entsprechende Formsprache. Das Logo löste sich vom klassischen Wappen. Die Bildmarke gewann an Eigenständigkeit, brachte Bewegung ins Erscheinungsbild und trug dem wachsenden Anspruch an die Wiedererkennbarkeit in digitalen Medien Rechnung. Gleichzeitig entstanden dadurch jedoch auch neue Herausforderungen in der konsistenten und einheitlichen Anwendung über verschiedene Plattformen hinweg. Ein Aufbruch „zurück in die Zukunft“ Heute, im Jahr des 75-jährigen Bestehens, vollzieht der WFV den nächsten folgerichtigen Entwicklungsschritt – einen Aufbruch „zurück in die Zukunft“. Das neue Logo verbindet das Beste aus beiden Welten: Es führt die historische Stärke und Verlässlichkeit des traditionellen Wappens mit der Dynamik und Flexibilität der Moderne zusammen.