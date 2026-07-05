WFV präsentiert zum 75-jährigen Jubiläum neuen Markenauftritt

Anlässlich seines bevorstehenden 75-jährigen Jubiläums feiert der Württembergische Fußballverband am gestrigen Samstag seine erfolgreiche Geschichte und leitet gleichzeitig eine neue Ära ein. Im Rahmen eines Sommerfestes – nur einen Katzensprung vom Gründungsort in Ulm entfernt – präsentiert der Verband seinen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem gesamten Verbandsgebiet einen umfassenden Markenrelaunch.
Seit der Gründung im Jahr 1951 hat sich der Verband gemeinsam mit seinen Vereinen, Ehrenamtlichen und Beschäftigten stetig weiter entwickelt. Mit dem neuen Markenauftritt zum 75-jährigen Bestehen wird diese Entwicklung nun für alle sichtbar fortgeführt: Traditionsbewusst, klar im Heute und offen für das Künftige. Als klares Bekenntnis zur eigenen Stärke und Solidität wird die Verbands-Kürzel ab sofort wieder komplett in Großbuchstaben ausgeführt: Der WFV schreibt sich wieder groß.
Der Fußball definiert sich seit jeher über Tradition und Symbolik. Ein Blick auf die Historie des Erscheinungsbildes verdeutlicht diesen kontinuierlichen Weg. Das Ursprungslogo von 1951 war stark heraldisch geprägt. Die klassische Schildform, klare Farbflächen und eine markante Wortmarke verliehen dem Verband in den Nachkriegsjahrzehnten Identität, Autorität und regionale Verankerung. Die liebevolle Bezeichnung „Kartoffelkäfer“ belegt bis heute die tiefe emotionale Bindung zu diesem Logo.
Mit dem Relaunch im Jahr 2005 erfolgte ein disruptiver Schritt in eine moderne, dynamische und dem damaligen Zeitgeist entsprechende Formsprache. Das Logo löste sich vom klassischen Wappen. Die Bildmarke gewann an Eigenständigkeit, brachte Bewegung ins Erscheinungsbild und trug dem wachsenden Anspruch an die Wiedererkennbarkeit in digitalen Medien Rechnung. Gleichzeitig entstanden dadurch jedoch auch neue Herausforderungen in der konsistenten und einheitlichen Anwendung über verschiedene Plattformen hinweg.
Heute, im Jahr des 75-jährigen Bestehens, vollzieht der WFV den nächsten folgerichtigen Entwicklungsschritt – einen Aufbruch „zurück in die Zukunft“. Das neue Logo verbindet das Beste aus beiden Welten: Es führt die historische Stärke und Verlässlichkeit des traditionellen Wappens mit der Dynamik und Flexibilität der Moderne zusammen.
Das neue Markenbild steht sinnbildlich für das heutige Selbstverständnis des WFV. Der Verband versteht sich als innovative, zukunftsorientierte und verlässliche Organisation, die professionell agiert und das unverzichtbare Ehrenamt in den Bezirken und Vereinen stärkt – und das gleichermaßen digital wie analog.
Das Wankel-Dreieck als Fundament: Die Grundform des neuen Logos basiert auf zwei Wankel-Formen, deren charakteristische Geometrie durch gezielt abgerundete Ecken weiterentwickelt wurde. Diese sorgen für einen harmonischen Formfluss und reduzieren die technische Strenge der ursprünglichen Konstruktion. Präzision, Dynamik und Modernität verschmelzen zu einer Einheit.
Systematisierung des historischen Schriftzugs: Grundlage des neuen Schriftbilds sind klar definierte und konsequent vereinheitlichte Radien des originalen WFV-Schriftzugs von 1951. Durch diese präzise Systematisierung entsteht eine zeitgemäße, saubere Interpretation der klassischen Federkielschrift, die handwerkliche Direktheit mit moderner digitaler Ästhetik verbindet.
Stabilität und Ruhe: Die unteren Strichenden der markanten Buchstaben wurden bewusst horizontal und gerade abgeschlossen. Diese einheitliche Abschlusskante schafft eine klare visuelle Bezugslinie und verleiht dem gesamten Schriftbild eine stabile, ruhige und wertige Wirkung.
Dieses neue Markenbild bildet ab sofort den verbindenden Rahmen für die gesamte Darstellung des WFV nach innen und nach außen. Es setzt klare Leitplanken für einen konsistenten Markenauftritt im gesamten Verbandsgebiet. Zugleich lässt das flexible System bewusst Raum für unterschiedliche Anforderungen und spezifische Anwendungen. Die verschiedenen Arbeits- und Aufgabenbereiche des Verbandes erhalten eigene, maßgeschneiderte Identitäten, agieren jedoch stets erkennbar unter dem gemeinsamen, starken Dach des Verbandes.
Nach dem gestrigen Auftakt folgt am kommenden Mittwoch, den 8. Juli – dem historischen Gründungsdatum des WFV –, der nächste Meilenstein des Jubiläums: Beim offiziellen Festakt mit geladenen Gästen aus Sport, Politik und Gesellschaft wird das 75-jährige Bestehen und der neue Markenauftritt gewürdigt.
Das neue Logo in den verschiedenen Ausführungen sowie das WFV-Gestaltungshandbuch, das verschiedene Anwendungsbeispiele und Richtlinien definiert, stehen ab sofort unter www.wuerttfv.de/marke zum Download bereit.