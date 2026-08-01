 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Zwei weitere Verbandsligisten verabschieden sich

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eibner

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
WFV-Pokal
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Hollenbach
FSV 08 Bietigheim-Bissingen

In dieser Woche startete die 2. Runde im WFV-Pokal und 14 von 16 Verbandsligisten waren noch im Rennen. FuPa wirft den Blick auf alle Partien mit Verbandsliga-Beteiligung aus der 2. Runde. Bereits am Freitag war für zwei Verbandsligisten Endstation.

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FSV Hollenbach

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FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Gestern, 19:15 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
1
4

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1. Göppinger SV

In der 1. Runde gegen den SV Fellbach ausgeschieden.

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Sportfreunde Schwäbisch Hall

Heute, 18:00 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
18:00

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Sportfreunde Dorfmerkingen

Heute, 14:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenSportfreunde Dorfmerkingen
14:00live

____________________________________

TSV Berg

Heute, 10:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
0
0

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VfB Friedrichshafen

Mi., 29.07.2026, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball
0
2

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SV Fellbach

Heute, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
15:30

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TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Heute, 14:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenSportfreunde Dorfmerkingen
14:00live

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TSV Oberensingen

Heute, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
15:30

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FC Rottenburg

Heute, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen/Lauffen
SGM Deißlingen/LauffenSGM Deißlingen/Lauffen
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
15:30

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Calcio Leinfelden-Echterdingen

In der 1. Runde gegen den TSV Oberensingen ausgeschieden.

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TSV Ehningen

Gestern, 19:00 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
2
n.V.
1

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Türkspor Neu-Ulm

Heute, 14:00 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
14:00

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SKV Rutesheim

Heute, 14:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachFSV Hollenbach
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
14:00

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TSG Balingen II

Heute, 10:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
0
0

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