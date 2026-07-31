 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

WFV-Pokal: Zwei Verbandsligisten raus, zwei Oberligisten jubeln

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4

Die 2. Runde des WFV-Pokals wurde am heutigen Donnerstag mit einem Spiel fortgesetzt.

WFV-Pokal 2026/2027

2. - Spiele am Donnerstag

Heute, 18:00 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdSSV Ehingen-Süd
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
5
n.V.
1
Abpfiff

SSV Ehingen-Süd – FC Blaubeuren 5:1 n.V.
Schiedsrichter: Felix Dürr
Tore: 1:0 Elias Kamper (92.), 2:0 Simon Dilger (98. Handelfmeter), 2:1 Henry Tedum Paago (103.), 3:1 Narciso Filho (105.+1 Foulelfmeter), 4:1 Narciso Filho (112.), 5:1 Jona Sachpazidis (114.)

—-

Heute, 19:00 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
2
n.V.
1

VfL Pfullingen – TSV Ehningen 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Oskar Diebold
Tore: 0:1 Simon Danquah (12.), 1:1 Max Bieller (90.), 2:1 Nico Rall (94.)
Rot: Marino Cerkez (33./TSV Ehningen/)

—-

Heute, 19:00 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenSSV Reutlingen
1
4
Abpfiff

BSV 07 Schwenningen – SSV Reutlingen 1:4
Schiedsrichter: Frank Kössig
Tore: 0:1 Marcel Sökler (46.), 0:2 Tim Schwaiger (56.), 0:3 Wycliff Yeboah (57.), 0:4 Samuel Melissopoulos (78.), 1:4 Ledion Shabanaj (87.)

—-

Heute, 19:15 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
1
4

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSG Backnang 1:4
Schiedsrichter: Marc-Kevin Seidl (Waiblingen (Rems)) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Robert Schneider (1.), 0:2 Cayan Demirköprü (11.), 1:2 Mirhan Inan (30.), 1:3 Fabijan Domic (71.), 1:4 Flavio Santoro (90.+1 Foulelfmeter)

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2. Runde - Spiel am Donnerstag

Gestern, 19:00 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
3
1
Abpfiff

SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Marcello Lorenzo Mignemi (17.), 1:1 Philipp Kolb (22.), 2:1 Florin Carstensen (58.), 3:1 Luca Ruedi (74.)

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2. Runde - Spiele am Mittwoch

Mi., 29.07.2026, 18:30 Uhr
Stuttgarter Kickers
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers
SV Degerschlacht
SV DegerschlachtDegerschla.
14
0

Stuttgarter Kickers – SV Degerschlacht 14:0
Schiedsrichter: Manuel Krieger - Zuschauer: 890
Tore: 1:0 Melkamu Frauendorf (3.), 2:0 David Stojak (15.), 3:0 Yannick Glessing (20.), 4:0 David Stojak (43.), 5:0 Vincent Schwab (47.), 6:0 Dejan Bozic (48.), 7:0 Sebastian Müller (55.), 8:0 Yannick Glessing (64.), 9:0 Maximilian Zaiser (67.), 10:0 Maximilian Zaiser (73.), 11:0 Yannick Glessing (78.), 12:0 Leandro Mendes (80.), 13:0 Maximilian Zaiser (89.), 14:0 Yannick Glessing (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers) scheitert mit Foulelfmeter (70.).

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Mi., 29.07.2026, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball
0
2

VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 789
Tore: 0:1 Lucas Röser (59.), 0:2 Steffen Meuer (88.)

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Mi., 29.07.2026, 19:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
5
n.E.
6

TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Luke Walz - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lukas Lindner (73.), 1:1 Rexhep Ahmeti (81.), 2:2 Lukas Lindner (121. i.E.), 3:3 Jonas Lausenmeyer (121. i.E.), 4:4 Moritz Lindner (121. i.E.), 5:5 Cedrik Krämer (121. i.E.), 1:2 Nils Wozny (121. i.E.), 2:3 Emre Korkmaz (121. i.E.), 3:4 Luciano Gruosso (121. i.E.), 4:5 Steven Neupert (121. i.E.), 5:6 Jon Ahmeti (121. i.E.)
Rot: Mark Varga (91./TSV Ilshofen)

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