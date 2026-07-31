WFV-Pokal: Zwei Verbandsligisten raus, zwei Oberligisten jubeln

von Timo Babic · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die 2. Runde des WFV-Pokals wurde am heutigen Donnerstag mit einem Spiel fortgesetzt.

2. - Spiele am Donnerstag

SSV Ehingen-Süd – FC Blaubeuren 5:1 n.V.

Schiedsrichter: Felix Dürr

Tore: 1:0 Elias Kamper (92.), 2:0 Simon Dilger (98. Handelfmeter), 2:1 Henry Tedum Paago (103.), 3:1 Narciso Filho (105.+1 Foulelfmeter), 4:1 Narciso Filho (112.), 5:1 Jona Sachpazidis (114.) —-

VfL Pfullingen – TSV Ehningen 2:1 n.V.

Schiedsrichter: Oskar Diebold

Tore: 0:1 Simon Danquah (12.), 1:1 Max Bieller (90.), 2:1 Nico Rall (94.)

Rot: Marino Cerkez (33./TSV Ehningen/) —-

BSV 07 Schwenningen – SSV Reutlingen 1:4

Schiedsrichter: Frank Kössig

Tore: 0:1 Marcel Sökler (46.), 0:2 Tim Schwaiger (56.), 0:3 Wycliff Yeboah (57.), 0:4 Samuel Melissopoulos (78.), 1:4 Ledion Shabanaj (87.) —-

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSG Backnang 1:4

Schiedsrichter: Marc-Kevin Seidl (Waiblingen (Rems)) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Robert Schneider (1.), 0:2 Cayan Demirköprü (11.), 1:2 Mirhan Inan (30.), 1:3 Fabijan Domic (71.), 1:4 Flavio Santoro (90.+1 Foulelfmeter)

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2. Runde - Spiel am Donnerstag

SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim 3:1

Schiedsrichter: Stefan Fuchs

Tore: 0:1 Marcello Lorenzo Mignemi (17.), 1:1 Philipp Kolb (22.), 2:1 Florin Carstensen (58.), 3:1 Luca Ruedi (74.)

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2. Runde - Spiele am Mittwoch

Stuttgarter Kickers – SV Degerschlacht 14:0

Schiedsrichter: Manuel Krieger - Zuschauer: 890

Tore: 1:0 Melkamu Frauendorf (3.), 2:0 David Stojak (15.), 3:0 Yannick Glessing (20.), 4:0 David Stojak (43.), 5:0 Vincent Schwab (47.), 6:0 Dejan Bozic (48.), 7:0 Sebastian Müller (55.), 8:0 Yannick Glessing (64.), 9:0 Maximilian Zaiser (67.), 10:0 Maximilian Zaiser (73.), 11:0 Yannick Glessing (78.), 12:0 Leandro Mendes (80.), 13:0 Maximilian Zaiser (89.), 14:0 Yannick Glessing (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers) scheitert mit Foulelfmeter (70.).

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VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:2

Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 789

Tore: 0:1 Lucas Röser (59.), 0:2 Steffen Meuer (88.)

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TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn 5:6 n.E.

Schiedsrichter: Luke Walz - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Lukas Lindner (73.), 1:1 Rexhep Ahmeti (81.), 2:2 Lukas Lindner (121. i.E.), 3:3 Jonas Lausenmeyer (121. i.E.), 4:4 Moritz Lindner (121. i.E.), 5:5 Cedrik Krämer (121. i.E.), 1:2 Nils Wozny (121. i.E.), 2:3 Emre Korkmaz (121. i.E.), 3:4 Luciano Gruosso (121. i.E.), 4:5 Steven Neupert (121. i.E.), 5:6 Jon Ahmeti (121. i.E.)

Rot: Mark Varga (91./TSV Ilshofen)

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