WFV-Pokal: Zwei Verbandsligisten raus, zwei Oberligisten jubeln

Die 2. Runde des WFV-Pokals wurde am heutigen Donnerstag mit einem Spiel fortgesetzt.
2. - Spiele am Donnerstag
SSV Ehingen-Süd – FC Blaubeuren 5:1 n.V.
Schiedsrichter: Felix Dürr
Tore: 1:0 Elias Kamper (92.), 2:0 Simon Dilger (98. Handelfmeter), 2:1 Henry Tedum Paago (103.), 3:1 Narciso Filho (105.+1 Foulelfmeter), 4:1 Narciso Filho (112.), 5:1 Jona Sachpazidis (114.)
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VfL Pfullingen – TSV Ehningen 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Oskar Diebold
Tore: 0:1 Simon Danquah (12.), 1:1 Max Bieller (90.), 2:1 Nico Rall (94.)
Rot: Marino Cerkez (33./TSV Ehningen/)
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BSV 07 Schwenningen – SSV Reutlingen 1:4
Schiedsrichter: Frank Kössig
Tore: 0:1 Marcel Sökler (46.), 0:2 Tim Schwaiger (56.), 0:3 Wycliff Yeboah (57.), 0:4 Samuel Melissopoulos (78.), 1:4 Ledion Shabanaj (87.)
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2. Runde - Spiel am Donnerstag
SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Marcello Lorenzo Mignemi (17.), 1:1 Philipp Kolb (22.), 2:1 Florin Carstensen (58.), 3:1 Luca Ruedi (74.)
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2. Runde - Spiele am Mittwoch
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VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 789
Tore: 0:1 Lucas Röser (59.), 0:2 Steffen Meuer (88.)
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TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Luke Walz - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lukas Lindner (73.), 1:1 Rexhep Ahmeti (81.), 2:2 Lukas Lindner (121. i.E.), 3:3 Jonas Lausenmeyer (121. i.E.), 4:4 Moritz Lindner (121. i.E.), 5:5 Cedrik Krämer (121. i.E.), 1:2 Nils Wozny (121. i.E.), 2:3 Emre Korkmaz (121. i.E.), 3:4 Luciano Gruosso (121. i.E.), 4:5 Steven Neupert (121. i.E.), 5:6 Jon Ahmeti (121. i.E.)
Rot: Mark Varga (91./TSV Ilshofen)
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