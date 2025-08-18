WFV-Pokal: Wie sehen die Termine für die Spiele fürs Achtelfinale aus?

Die Auslosung des Achtelfinales im WFV-Pokal fand am gestrigen Sonntag in Bösingen statt. Dabei wurden einige reizvolle Paarungen. Nun stehen die Termine für diese Partien fest. Allerdings kann es durchaus noch die eine oder andere Verschiebung geben.
Achtelfinale
Mi., 27.08.25 17:15 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang
Mi., 27.08.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen
Mi., 27.08.25 17:15 Uhr TSV Berg - 1. FC Normannia Gmünd
Mi., 27.08.25 17:15 Uhr SG Schorndorf - FV Ravensburg
3. Runde
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
Achtelfinale
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr Sieger TSV Eschach/SSV Ulm 1846 Fußball - VfL Pfullingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Bernhausen - Sieger FSV 08 Bietigheim-Bissingen/SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers
TSV Bernhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Schiedsrichter: Dominik Engelmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julijan Milos (16.), 1:1 Baba Mbodji (20. Foulelfmeter), 2:1 Bogdan Rangelov (45.+1 Foulelfmeter), 3:1 Jamie-Noah Demir (58.), 4:1 Jamie-Noah Demir (63.), 5:1 Samuel Böhmer (76.)
FSV Hollenbach – SGV Freiberg 3:4
Schiedsrichter: Timon Ulrich (Sülzbach) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Armin Sivic (7.), 1:1 Hannes Scherer (14.), 2:1 Jonas Limbach (26.), 2:2 Mehmet Hetemaj (36.), 2:3 Arne Schülke (51. Eigentor), 3:3 Hannes Scherer (74. Foulelfmeter), 3:4 Gal Grobelnik (90.+1 Foulelfmeter)
TSV Weilimdorf – Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Riccardo Scarcelli (90.+1)
Rot: Nick Olteanu (45./Calcio Leinfelden-Echterdingen/)
Gelb-Rot: Qlirim Zekaj (63./Calcio Leinfelden-Echterdingen/)
SV Kressbronn – FV Ravensburg 1:2
Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.) - Zuschauer: 493
Tore: 0:1 Nesreddin Kenniche (39. Foulelfmeter), 0:2 Nicolas Jann (83.), 1:2 Patrick Hübler (90.+3)
TSV Heimenkirch – TSV Berg 1:5
Schiedsrichter: Tobias Burger - Zuschauer: 187
Tore: 0:1 Hannes Pöschl (12.), 0:2 Nick Zimmerer (37.), 0:3 Hannes Pöschl (57.), 0:4 Daniel Schachtschneider (59.), 1:4 Valentin Kirchmann (79.), 1:5 Samuel Lindinger (81.)
FV Rot-Weiß Weiler – FC Blaubeuren 2:0
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Michael Schmid (57.), 2:0 Niklas Wunsch (59.)
TV Oeffingen – TSG Backnang 0:3
Schiedsrichter: Christian Krapf - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Lukas Hornek (18.), 0:2 Terry Asare (42. Foulelfmeter), 0:3 Flavio Santoro (86.)
VfR Aalen – SV Stuttgarter Kickers 0:2
Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen) - Zuschauer: 2011
Tore: 0:1 Flamur Berisha (13.), 0:2 David Braig (56.)
FV Spfr Neuhausen – 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Schiedsrichter: Patrick Fischer (Herrenberg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Veljko Milojkovic (26.), 1:1 Ammar Memic (40.), 1:2 Janis Denzinger (53. Eigentor)
VfL Pfullingen – SSV Reutlingen 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 950
Tore: 0:1 Maxim Schmalz (91.), 1:1 Jakob Kuhle (120.), 2:1 Max Bieller (121. i.E.), 3:2 Sven Packert (121. i.E.), 4:3 David Kemmler (121. i.E.), 5:4 Melwin Ruckaberle (121. i.E.), 6:5 Nico Seiz (121. i.E.), 7:6 Armin Humic (121. i.E.), 2:2 Riccardo Gorgoglione (121. i.E.), 3:3 Jonas Meiser (121. i.E.), 4:4 Maxim Schmalz (121. i.E.), 5:5 Yannick Toth (121. i.E.), 6:6 Jonas Vogler (121. i.E.)
Gelb-Rot: Konstantinos Markopoulos (94./SSV Reutlingen/Wiederholtes Foulspiel )
Young Boys Reutlingen – TSG Balingen 2:4
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Ole Deininger (18.), 0:2 Ivo Colic (44.), 0:3 Manasse Fionouke (45.+4), 0:4 Enrique Katsianas-Sanchez (51.), 1:4 Giuliano Iannuzzi (57.), 2:4 Bastian Maier (68. Eigentor)
VfL Nagold – FC Holzhausen 0:3
Schiedsrichter: Theresa Hug (Seedorf) - Zuschauer: 498
Tore: 0:1 Leon Louis Hayer (47.), 0:2 Erind Zogu (61.), 0:3 Janik Michel (73.)
VfB Bösingen – FC Rottenburg 2:1
Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Ben Fischer (10.), 2:0 Andy Zimmermann (75.), 2:1 Maxime Ackermann (84.)
SG Schorndorf – Türkspor Neckarsulm 3:2
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jonas Eichinger (28.), 0:2 Fabio Lettieri (45.), 1:2 Marcello Vulcano (55.), 2:2 Moritz Zutz (70.), 3:2 Niklas Rössler (83. Foulelfmeter)