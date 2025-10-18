WFV-Pokal: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Das Achtelfinale im WFV-Pokal wurde in dieser Woche abgeschlossen. Im nächsten Jahr geht es mit dem Viertelfinale weiter. Doch wann werden die Paarungen dafür ausgelost? Heiner Baumeister, Abteilungsleiter Kommunikation beim Württembergischen Fußballverband, teilt auf FuPa-Anfrage mit: "Die Spielpaarungen für das Viertelfinale im DB Regio-wfv-Pokal werden – wie üblich – im Beisein der Vereinsvertreter im Januar ausgelost. Der genaue Termin steht noch nicht fest."
TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg)
SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)
Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg)
FC Holzhausen – TSG Balingen 3:2 n.E.
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Erind Zogu (10.), 1:1 Amney Moutassime (62.), 2:1 Tim Steinhilber (121. i.E.), 3:1 Oliver Grathwol (121. i.E.), 3:2 Amney Moutassime (121. i.E.)
Rot: Sascha Eisele (25./TSG Balingen)
TSV Weilimdorf – SV Stuttgarter Kickers 1:2
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 921
Tore: 0:1 Per Lockl (34.), 0:2 Melkamu Frauendorf (63.), 1:2 Bastian Joas (85.)
SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Pfullingen 7:1
Schiedsrichter: Philipp Schlegel - Zuschauer: 2034
Tore: 1:0 Paul-Philipp Besong (30.), 1:1 Philipp Kendel (42.), 2:1 André Becker (51.), 3:1 André Becker (58.), 4:1 Jonas David (71.), 5:1 Dominik Martinovic (80.), 6:1 André Becker (82.), 7:1 Felix Vater (85.)
VfB Bösingen – TSG Backnang 0:2
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Julien Birzer (71.), 0:2 Fabijan Domic (82.)
FV Rot-Weiß Weiler – SGV Freiberg 0:2
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marco Kehl-Gómez (42. Foulelfmeter), 0:2 Henrick Selitaj (45.+3)
TSV Bernhausen – SG Sonnenhof Großaspach 0:7
Schiedsrichter: Daniel Fuchs - Zuschauer: 507
Tore: 0:1 Michael Kleinschrodt (31.), 0:2 Fabian Eisele (50.), 0:3 Fabian Eisele (56.), 0:4 Loris Maier (59.), 0:5 Mike Huras (64.), 0:6 Fabian Eisele (85.), 0:7 Luca Damiano Molinari (87.)