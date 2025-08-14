WFV-Pokal: Wann findet die Auslosung des Achtelfinales statt?

Die 3. Runde im WFV-Pokal ist bis auf zwei Spiele abgeschlossen. Die gestrigen Partien hatten es in sich und es gab einige Überraschungen. Doch wann werden die Paarungen fürs Achtelfinale ausgelost? Heiner Baumeister, Abteilungsleiter Kommunikation beim Württembergischen Fußballverband, antwortet auf FuPa-Anfrage: "Die Achtelfinal-Auslosung für den DB Regio-wfv-Pokal findet am Sonntag beim VfB Bösingen statt." Das heißt, es werden im Rahmen des Landesliga-Spiels VfB Bösingen gegen BSV 07 Schwenningen, das am Sonntag um 15 Uhr beginnt, die Lose gezogen.
TSV Bernhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Schiedsrichter: Dominik Engelmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julijan Milos (16.), 1:1 Baba Mbodji (20. Foulelfmeter), 2:1 Bogdan Rangelov (45.+1 Foulelfmeter), 3:1 Jamie-Noah Demir (58.), 4:1 Jamie-Noah Demir (63.), 5:1 Samuel Böhmer (76.)
FSV Hollenbach – SGV Freiberg 3:4
Schiedsrichter: Timon Ulrich (Sülzbach) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Armin Sivic (7.), 1:1 Hannes Scherer (14.), 2:1 Jonas Limbach (26.), 2:2 Mehmet Hetemaj (36.), 2:3 Arne Schülke (51. Eigentor), 3:3 Hannes Scherer (74. Foulelfmeter), 3:4 Gal Grobelnik (90.+1 Foulelfmeter)
TSV Weilimdorf – Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Riccardo Scarcelli (90.+1)
Rot: Nick Olteanu (45./Calcio Leinfelden-Echterdingen/)
Gelb-Rot: Qlirim Zekaj (63./Calcio Leinfelden-Echterdingen/)
SV Kressbronn – FV Ravensburg 1:2
Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.) - Zuschauer: 493
Tore: 0:1 Nesreddin Kenniche (39. Foulelfmeter), 0:2 Nicolas Jann (83.), 1:2 Patrick Hübler (90.+3)
TSV Heimenkirch – TSV Berg 1:5
Schiedsrichter: Tobias Burger - Zuschauer: 187
Tore: 0:1 Hannes Pöschl (12.), 0:2 Nick Zimmerer (37.), 0:3 Hannes Pöschl (57.), 0:4 Daniel Schachtschneider (59.), 1:4 Valentin Kirchmann (79.), 1:5 Samuel Lindinger (81.)
FV Rot-Weiß Weiler – FC Blaubeuren 2:0
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Michael Schmid (57.), 2:0 Niklas Wunsch (59.)
TV Oeffingen – TSG Backnang 0:3
Schiedsrichter: Christian Krapf - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Lukas Hornek (18.), 0:2 Terry Asare (42. Foulelfmeter), 0:3 Flavio Santoro (86.)
VfR Aalen – SV Stuttgarter Kickers 0:2
Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen) - Zuschauer: 2011
Tore: 0:1 Flamur Berisha (13.), 0:2 David Braig (56.)
FV Spfr Neuhausen – 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Schiedsrichter: Patrick Fischer (Herrenberg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Veljko Milojkovic (26.), 1:1 Ammar Memic (40.), 1:2 Janis Denzinger (53. Eigentor)
VfL Pfullingen – SSV Reutlingen 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 950
Tore: 0:1 Maxim Schmalz (91.), 1:1 Jakob Kuhle (120.), 2:1 Max Bieller (121. i.E.), 3:2 Sven Packert (121. i.E.), 4:3 David Kemmler (121. i.E.), 5:4 Melwin Ruckaberle (121. i.E.), 6:5 Nico Seiz (121. i.E.), 7:6 Armin Humic (121. i.E.), 2:2 Riccardo Gorgoglione (121. i.E.), 3:3 Jonas Meiser (121. i.E.), 4:4 Maxim Schmalz (121. i.E.), 5:5 Yannick Toth (121. i.E.), 6:6 Jonas Vogler (121. i.E.)
Gelb-Rot: Konstantinos Markopoulos (94./SSV Reutlingen/Wiederholtes Foulspiel )
Young Boys Reutlingen – TSG Balingen 2:4
Schiedsrichter: John Köber - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Ole Deininger (18.), 0:2 Ivo Colic (44.), 0:3 Manasse Fionouke (45.+4), 0:4 Enrique Katsianas-Sanchez (51.), 1:4 Markus Wagner (57.), 2:4 Bastian Maier (68. Eigentor)
VfL Nagold – FC Holzhausen 0:3
Schiedsrichter: Theresa Hug (Seedorf) - Zuschauer: 498
Tore: 0:1 Leon Louis Hayer (47.), 0:2 Erind Zogu (61.), 0:3 Janik Michel (73.)
VfB Bösingen – FC Rottenburg 2:1
Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Ben Fischer (10.), 2:0 Andy Zimmermann (75.), 2:1 Maxime Ackermann (84.)
SG Schorndorf – Türkspor Neckarsulm 3:2
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jonas Eichinger (28.), 0:2 Fabio Lettieri (45.), 1:2 Marcello Vulcano (55.), 2:2 Moritz Zutz (70.), 3:2 Niklas Rössler (83. Foulelfmeter)
---
Mi., 27.08.25 17:45 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball
---
Mi., 23.07.25 18:00 Uhr SV Mietingen - SSV Ulm 1846 Fußball 0:3
Sa., 26.07.25 14:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SG Sonnenhof Großaspach 0:8
Di., 29.07.25 18:00 Uhr TSV Ehningen - 1. FC Normannia Gmünd 2:4
Di., 29.07.25 18:30 Uhr SV Zimmern - SSV Reutlingen 1:4
Di., 29.07.25 19:00 Uhr 1. Göppinger SV - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SC Geislingen - VfR Aalen 1:3
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Essingen 4:2
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSG Backnang 3:5
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FV Ravensburg 0:2
Mi., 30.07.25 18:15 Uhr SV Nehren - TSG Balingen 0:2
Mi., 30.07.25 19:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm 0:4
Mi., 30.07.25 19:00 Uhr TSV Crailsheim - FSV Hollenbach 0:2
Fr., 01.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - GSV Maichingen 4:0
Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Schorndorf - SpVgg Satteldorf 6:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Nagold - TSG Balingen II 2:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Bad Boll - Calcio Leinfelden-Echterdingen 0:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - Türkspor Neu-Ulm 3:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Berg - VfB Friedrichshafen 2:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TV Oeffingen - SKV Rutesheim 4:2
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr SG Empfingen - FC Holzhausen 1:5
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Waldhausen 3:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Srbija Ulm 3:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Mühlheim - FC Rottenburg 2:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfB Bösingen - FC 07 Albstadt 4:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Seedorf 2:0
Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - Young Boys Reutlingen 1:3
So., 03.08.25 15:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC Blaubeuren 1:3
So., 03.08.25 16:00 Uhr TSV Eschach - TSV 1889 Buch 2:1
Mo., 04.08.25 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:2
Di., 05.08.25 18:00 Uhr VfR Heilbronn - SGV Freiberg 0:4
Mi., 06.08.25 18:00 Uhr FV Löchgau - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1:2
Mi., 06.08.25 19:00 Uhr SV Kressbronn - SSG Ulm 99 2:1